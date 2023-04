En dokumentarserie, som portrætterer dronning Cleopatra VII som en sort afrikaner, har udløst stor vrede i Egypten.

Der er allerede kommet en anmeldelse fra en advokat, som beskylder 'Africa Queens: Queen Cleopatra' for at bryde landets medielove. Den forsøger at 'udradere den egyptiske identitet', som det hedder i anmeldelsen.

Toparkæologerne i landet insisterer på, at Cleopatra var 'lyshudet, ikke sort'. Det skriver BBC.

»Hendes herkomst bliver stadig debatteret,« siger programmets producer.

Adele James spiller Cleopatra i den nye serie. Foto: Netflix Vis mere Adele James spiller Cleopatra i den nye serie. Foto: Netflix

Den skuespillerinde, som spiller Cleopatra, siger til kritikerne: 'Hvis du ikke kan lide skuespillet, så lad være med at se showet.'

Adele James, som hun hedder, kom med bemærkningen på en Twitter-post efter skærmbilleder med grove kommentarer, som også inkluderede racistiske bemærkninger.

Cleopatra blev født i Alexandria i Egypten, år 69 før Kristus. Hun blev den sidste dronning af det græsktalende dynasti.

Hun efterfulgte sin far, Ptolemy XII, i 51 før Kristus, og hun regerede indtil sin død i 30 før Kristus. Derefter faldt Egypten under romersk dominans.

Den egyptiske arkæolog Zahi Hawass siger: »Cleopatra var græker. Det betyder, at hun var lys i huden, ikke sort.« Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Den egyptiske arkæolog Zahi Hawass siger: »Cleopatra var græker. Det betyder, at hun var lys i huden, ikke sort.« Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Da traileren blev offentliggjort i sidste uge, blev mange egyptere fornærmede over Cleopatras udseende.

Den prominente egyptiske arkæolog – og tidligere minister for antikviteter – Zahi Hawass sagde til avisen Al-Masry Al-Youm: »Dette her er komplet falsk. Cleopatra var græker. Det betyder, at hun var lys i huden, ikke sort.«

Netflix forsøger at provokere forvirring ved at sprede falske og vildledende oplysninger om, at den egyptiske civilisation er sort,« sagde Zahi Hawass.