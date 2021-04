En stor by er blevet fundet, begravet under sandet nær Luxor i Egypten. Det er så stort et fund, at eksperterne kalder det 'det vigtigste fund siden Tutankhamuns grav' blev fundet af den britiske arkæolog Howard Carter i 1922.

De kalder det også for 'det gamle Egyptens Pompei', for det er lige så velbevaret, selv om det ikke har været set af mennesker i årtusinder.

Det er en by, der er opført for mere end 3.400 år siden under Amenhotep IIIs regering. Det skriver Sky News.

Arkæologerne begyndte at lede efter at tempel for de døde nær ved Luxor i september sidste år. Men i stedet stødte de på sten af mudder i alle retninger.

Der er også fundet ting med inskriptioner på, og det har været med til at tidsbestemme byen. Foto: EPA / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES HANDOUT Vis mere Der er også fundet ting med inskriptioner på, og det har været med til at tidsbestemme byen. Foto: EPA / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES HANDOUT Der er også fundet smykker på stedet. Foto: Zahi Hawass Center For Egyptolog Vis mere Der er også fundet smykker på stedet. Foto: Zahi Hawass Center For Egyptolog

De fik gravet byen fri, og den viste sig at være næsten komplet med vægge og rum fyldt med værktøjer. Der var juveler, farvet potteri og sten med seglet af Amenhotep.

Byen er også blevet beskrevet som 'den gyldne by i Luxor'.

Udgravningen ligger på vestbredden af Luxor, nær ved Kongernes Dal og templet for Kong Ramses den II.

»Det er en meget vigtig opdagelse,« siger Peter Lacovara. Han er direktør for det USA-baserede Ancient Egyptian Heritage and Archaeology Fund.

Der er gjort mange fund under udgravningerne i Luxor. Foto: EPA / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES Vis mere Der er gjort mange fund under udgravningerne i Luxor. Foto: EPA / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES Trods 3.400 år under sand, står murene stadig intakte. Foto: Zahi Hawass Center For Egyptolog Vis mere Trods 3.400 år under sand, står murene stadig intakte. Foto: Zahi Hawass Center For Egyptolog

Til nyhedsbureauet Reuters siger han: »Det er en slags gammelt egyptisk Pompeii. Det viser, hvor kritisk det er at bevare dette område som en del at en arkæologisk park.«

Stedet rummer et stor antal ovne, hvor man lavede glas og keramik, og der er rester af tusinder af statuer.

En specialist på Amenhotep, Betsy Bryan, siger, at alene det at lokalisere de forskellige fremstillingssteder, åbner op for hvor fint arbejde de kunne udføre under Amenhotep !!.