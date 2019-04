89 procent stemmer ja til ændring af forfatning ved folkeafstemning. Egyptisk militær og præsidenten styrkes.

Med stort flertal har egyptiske vælgere ved en folkeafstemning sagt ja til en ændring af forfatningen. Det oplyser valgkommissionen tirsdag aften.

Det betyder, at præsident Abdel Fattah al-Sisi kan blive siddende på sin post til 2030.

Lidt over 44 procent af de stemmeberettigede afgav deres stemme under den tre dage lange afstemning. Knap 89 procent sagde ja til at ændre forfatningen.

Tilføjelsen til forfatningen blev vedtaget i parlamentet i sidste uge. Den gør det muligt for præsident Sisi at blive valgt til en tredje periode, næste gang der er præsidentvalg. Det er der efter planen i 2024.

Ændringen vil også styrke militærets rolle og give præsidenten flere beføjelser, når der skal udpeges dommere til landets domstole.

- Dette er det endelige dødsstød til alle de ambitioner, vi havde efter revolutionen i 2011, sagde Khaled Dawoud fra oppositionsgruppen Civil Demokratisk Bevægelse, inden folkeafstemningen gik i gang lørdag.

/ritzau/Reuters