Ifølge mulig aftale skal Hamas frigive 20 israelske gidsler, og Israel skal løslade 60 palæstinensiske fanger

Egypten er sammen med Qatar tæt på at forhandle en aftale på plads om at forlænge våbenhvilen mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas med to dage.

Det meddeler chefen for Egyptens statslige informationstjeneste, Diaa Rashwan, mandag ifølge Reuters.

Hvis aftalen falder på plads, vil det indebære, at Hamas skal frigive 20 israelske gidsler i løbet af de to dage, siger han.

Til gengæld skal Israel løslade 60 palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler.

Både Israel og Hamas har tidligere tilkendegivet, at de er interesserede i at forlænge pausen i kamphandlingerne på de betingelser.

Den nuværende våbenhvile varer fire dage. Den udløber tirsdag morgen.

Siden den trådte i kraft fredag morgen, har Israel fået 39 israelske og 19 udenlandske gidsler hjem, mens 117 palæstinensiske fanger er blevet løsladt.

Det er ventet, at der også mandag vil blive frigivet et antal gidsler fra Gazastriben i bytte med fanger fra Israels fængsler.

Ifølge israelske medier vil Hamas frigive 11 gidsler. Der er forhandlinger i gang om til gengæld at få løsladt 33 palæstinensiske fanger fra Israel, siger Rashwan.

Aftalen indebærer også, at der sendes mad, vand, medicin og andre fornødenheder ind til civilbefolkningen i Gazastriben.

