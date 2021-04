Antallet af henrettelser er på tilbagegang globalt, mens fire lande stod for næsten alle henrettelser i 2020.

De hidtil usete udfordringer med coronapandemien var ikke nok til at afskrække adskillige lande fra at udføre henrettelser i 2020.

Sidste år blev der udført mindst 483 henrettelser i 18 lande, viser tal fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Blot fire lande - Iran, Egypten, Irak og Saudi-Arabien - stod for 88 procent af henrettelserne.

Mens der har været en generel tilbagegang på verdensplan i antallet af henrettelser det seneste år, tredoblede Egypten sit årlige antal henrettelser fra mindst 32 henrettede i 2019 til 107 henrettede i 2020.

Mindst 23 af de henrettede blev dømt til døden i sager, der vedrørte politisk motiveret vold. Særligt oktober og november var hårde måneder, hvor de egyptiske myndigheder henrettede 57 mennesker, herunder fire kvinder.

Kina indgår ikke i Amnestys rapport, men organisationen vurderer, at de kinesiske myndigheder henretter tusindvis af mennesker hvert eneste år.

Årsagen til, at Kina ikke indgår i statistikken, skyldes ifølge Amnesty, at det er en statshemmelighed, hvor mange der henrettes.

Dog skriver Amnesty i rapporten, at organisationen har kendskab til mindst én henrettelse, der var relateret til pandemien, hvor en mand blev dømt til døden og henrettet for at bryde coronarestriktioner.

I USA genoptog den tidligere præsident Donald Trumps administration føderale henrettelser efter en pause på 17 år. På seks måneder blev ti mennesker henrettet.

Også Indien, Oman, Qatar og Taiwan genoptog henrettelser, skriver Amnesty.

- Mens verden fokuserede på at finde måder at beskytte liv mod coronavirus, viste flere regeringer en foruroligende vilje til at ty til dødsstraf og henrette mennesker, siger generalsekretær for Amnesty International Agnès Callamard.

I Europa er det kun Hviderusland, der fortsat praktiserer dødsstraf. Ingen blev dog registreret henrettet i Hviderusland sidste år.

De anvendte metoder i 2020 var halshugning, elektrisk stol, hængning, dødelig indsprøjtning og skydning ifølge Amnesty.

