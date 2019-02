Menneskeretsgrupper kritiserer Egypten, hvor antallet af henrettelser er steget i de seneste år.

Egypten har onsdag henrettet ni formodede medlemmer af Det Muslimske Broderskab.

De ni henrettede var dømt til døden for at have været involveret i drabet på Egyptens statsanklager i 2015.

Anklageren, Hisham Barakat, blev dræbt ved et bombeangreb i den egyptiske hovedstad, Kairo, i juni 2015.

Familierne til de henrettede har fået besked på at hente ligene af de henrettede i et lighus i Kairo. Det oplyser unavngivne embedsmænd, som ønsker at være anonyme, fordi de ikke har tilladelse til at udtale sig om sagen.

I alt er 15 mennesker blevet henrettet i Egypten siden nytår.

Tidligere på måneden blev tre mennesker hængt for deres rolle i drabet på en dommers søn i byen Mansoura i 2014. Yderligere tre blev henrettet for at have dræbt en politimand i Kairo i 2013.

Menneskeretsorganisationer har kritiseret henrettelser, som ifølge dem er udført på baggrund af yderst kritisable retssager. I flere tilfælde er de anklagede blevet udsat for tortur og tvunget til at skrive under på en tilståelse, siger organisationerne.

Antallet af henrettelser er steget i de seneste år.

Siden 2013, hvor militæret væltede den folkevalgte præsident Mohamed Mursi, er mindst 165 mennesker blevet henrettet i Egypten.

Mellem januar og november 2018 er antallet mindst 32, lyder opgørelser fra menneskeretsgrupper.

Under præsident Abdel Fattah al-Sisis styre er mindst 12 mindreårige blevet idømt midlertidige dødsdomme, og ikke færre end 1451 dødsdomme er blevet bekræftet ved appeldomstole, oplyser menneskerettighedsgruppen Reprieve i en pressemeddelelse.

- Præsident al-Sisis brug af dødsstraf er nu en komplet menneskeretlig krise, siger Reprieves direktør, Maya Foa.

- Det er chokerende, at disse overgreb fortsætter uhindret, mens det internationale samfund forholder sig tavst.

Bombedrabet på Hisham Barakat rystede Egypten. Det var et markant angreb mod den øverste anklager i det nordafrikanske land, der var præget af dyb politisk uro og et oprør fra islamistiske grupper.

Bombeangrebet kom, kort tid efter at Islamisk Stats egyptiske gren udsendte en opfordring til at angribe retsvæsnet.

/ritzau/AP