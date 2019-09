Egyptens regime har i weekenden anholdt hundredvis af mennesker, der har demonstreret mod landets præsident.

Egyptiske myndigheder har søndag anholdt en prisvindende menneskerettighedsadvokat, efter at hun havde deltaget i efterforskningen af weekendens masseanholdelser af demonstranter i landet.

Det oplyser hendes advokat.

- Mahienour el-Massry blev anholdt, så snart hun forlod statsanklagerens kontor i Kairo, hvor hun havde deltaget i et møde som advokat for nogle af de anholdte under demonstrationerne, siger advokat Tarek al-Awadi.

Massry, der er en politisk aktivist og menneskerettighedsforkæmper, er to gange tidligere blevet anholdt og stillet for retten for at deltage i demonstrationer.

Mens hun sad fængslet første gang mellem december 2013 og september 2014 modtog hun den internationale menneskerettighedspris Ludovic Trarieux.

Flere hundrede mennesker samlede sig fredag aften på Tahrir-pladsen i Kairo, som i 2011 var epicentrum for de massedemonstrationer, der førte til den autoritære præsident Hosni Mubaraks fald.

Protesterne rettet mod præsident Abdel Fattah al-Sisi, den tidligere general, som stillede sig i spidsen for Egypten, efter militæret ved et kup fjernede den første folkevalgte præsident i landet, Mohamed Mursi, i 2013. Han tilhørte partiet Det Muslimske Broderskab.

Sisi har kørt en hård linje over for det nu forbudte parti og kritikere af regimet. Tusindvis af islamister sidder fængslet sammen med sekulære aktivister og kendte bloggere.

Lørdag udbrød der nye demonstrationer i byen Suez, hvor politiet stødte sammen med demonstranter. De blev mødt med tåregas, og snesevis blev anholdt.

Ifølge ngo'en Det Egyptiske Center for Økonomiske og Sociale Rettigheder er 365 personer blevet anholdt siden fredag.

Weekendens demonstrationer kommer, efter at der har cirkuleret en række videoer på nettet, hvor præsident Sisi og militæret beskyldes for udbredt korruption.

Siden præsident Sisis tiltræden er demonstrationer af denne art blevet uhyre sjældne i Egypten. Præsidenten forbød i 2013 offentlige protester, og der har i flere år været formel undtagelsestilstand i landet.

