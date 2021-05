Læger og ambulancer er sendt til grænsen mellem Gaza og Egypten for at tage imod sårede palæstinensere.

Hundredvis af sårede palæstinensere blev søndag bragt over grænsen til Egypten for at få behandling, oplyser kilder i sundhedsvæsnet og ved grænsen.

Tre korteger af biler og busser med i alt 263 palæstinensere har fået lov til at krydse den ellers lukkede grænseovergang ved Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

Det er først og fremmest palæstinensere, der er blevet såret i den igangværende konflikt, der nu er bragt til Egypten. Men der er også alvorligt syge rejsende imellem og enkelte studerende.

Hjælpeorganisationen Røde Halvmåne i Egypten skriver på sin Facebook-side, at der er sendt læger og ambulancer til grænsen for at hjælpe med at transportere de sårede videre.

Rafah-grænseovergangen er en eneste grænseovergang til og fra Gaza, der ikke er kontrolleret af Israel.

Egypten genåbnede overgang i februar, men der er høj sikkerhed omkring den. Normalt er den lukket i forbindelse med helligdage som eid, der netop er slut.

De israelske luftangreb har søndag dræbt mindst 42 mennesker i Gazastriben.

Angrebene kommer som svar på, at Hamas, der kontrollerer Gaza, ifølge Israel har sendt tusinder af raketter over grænsen fra Gaza mod Israel.

Siden 2007 har Israel opretholdt en blokade mod Gaza, der gør det umuligt at importere en række forskellige varer og udstyr til enklaven.

Situationen blev forværret lørdag, efter at Gazas eneste kraftværk og elkabler fra Israel er blevet ødelagt. Det betyder, at der nu kun er elektricitet i fire timer dagligt i stedet for de normale 12 timer, skriver Reuters.

Gazastriben har to millioner mennesker, der bor på et område på størrelse med Mors. Halvdelen af dem lever i fattigdom.

