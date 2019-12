Halvdelen af verdens æsler kan blive slagtet inden for de næste fem år. Det skyldes en stigende efterspørgsel på kinesisk medicin lavet på æselskind.

Den kinesiske middelklasse stiger fortsat eksplosivt og er blandt de hurtigst voksende i verden. For 20 år siden udgjorde middelklassen to procent af befolkningen, mens den i 2013 var vokset til 39 procent. Indenfor de næste tre år forventer man, at det tal næsten vil være fordoblet. Med flere penge kommer også en større efterspørgsel på alt fra huse til biler og dyrere tøj.

Det gælder dog også traditionel kinesisk medicin såsom ejiao, der bl.a. er lavet på æselskind, og som skulle forbedre blodomløbet og blodmanglen.

Problemet er, at der ikke findes nok æsler i Kina til at dække efterspørgslen. Landet importerer derfor flere og flere æsler fra resten af verden.

Lige nu bliver 4,8 millioner æsler slaget for at producere den kinesiske medicin. Fortsætter efterspørgslen med at stige, vil verdensbestanden være halveret inden fem år.

Og det er en udvikling, som bærer flere konsekvenser med sig, viser en ny rapport fra Donkey Sanctuary.

Siden 2007 er antallet af æsler faldet med 28 procent i Brasilien, 37 procent i Botswana og 53 procent i Kirgisistan. I Kina er tallet 59 procent.

Et andet problem er måden, hvorpå æslerne bliver fragtet fra hele verden til Kina. Det sker under stærkt kritisable forhold, fastslår World Animal Protection Danmark.

»Det er fuldstændig grotesk, at man handler og transporterer dyr på den måde. Det hører ingen steder hjemme. De står i mange dage stuvet sammen på alt for små områder uden mad og drikke, så op mod 20 procent dør bare på vej mod slagteriet. Det er ganske forfærdeligt, og det må stoppes nu,« siger direktør Gitte Buchhave.

En tredje bekymrende udvikling viser, at prisen på æsler stiger i lande som Kenya, hvor mange fattige familier er afhængige af dyret i dagligdagen. Det øger samtidig risikoen for tyveri og illegal handel på æsler verden over.

Frygten er, at æsler over de kommende år vil ende som et udryddelsestruet dyr ligesom eksempelvis skældyret på grund af efterspørgslen på traditionel medicin lavet på dyr.

»At man i 2019 fortsat bruger dyr og i mange tilfælde vilde dyr som løver, tigre og bjørne i traditionel medicin, er uacceptabelt. Listen med dyrs lidelser for at imødekomme efterspørgslen på traditionel medicin er desværre meget lang, mens den videnskabelige evidens for virkningen af medicinen er meget kort,« siger Gitte Buchhave.