Seriemorderen Norman Volker Franz er Tysklands mest eftersøgte mand.

Han blev idømt livstid i 1995 for mord på i alt fem personer men allerede to år senere, formåede han at flygte fra fængslet, hvor han stort set har været på flugt siden.

Norman Volker Franz var udover sine drab involveret i en kriminel bande, der røvede banker, smuglede cigaretter og handlede med våben.

Han afsonede sin dom i JVA Hagen-fængslet i Tyskland, men slap ud i 1997 efter at have savet gennem tremmerne i sin celle.

Fem dage efter han flygtede, skød han en sikkerhedsvagt og stjal en pengekasse.

Han dræbte også to sikkerhedsvagter.

Han blev herefter anholdt for anden gang af tyske efterforskere i den portugisiske by Albufeira, men her lykkedes det ham igen at flygte i 1999. Denne gang ved at skære gennem vinduesbjælkerne. Han er ikke set siden.

Men nu, 23 år senere, er der kommet nyt i sagen, hvor han angiveligt skulle være set på den caribiske ø Curacao. Det skriver Mirror.

Hovedefterforskeren, der har arbejdet på sagen i over 14 år fortæller:

»Han fremstår som en høflig, intelligent person. Han kan være charmerende over for kvinder. Han ønsker at nå sine materielle mål, eller kort sagt få penge. Brugen af midler er fuldstændig irrelevant for ham. Han er meget farlig,« lyder det.

I februar blev han tilføjet til Interpols og Europols eftersøgningslister, og i april skulle en tysk turist angiveligt have set manden på øen.

Forbundskriminalpolitiet i Tyskland tilbyder nu en belønning på 25.000 dollar svarende til omkring 164.000 kroner til dem, der fører til hans anholdelse.