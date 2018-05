Den britiske pige Madeleine McCanns forsvinden har givet anledning til et hav af teorier om, hvad der er sket hende. Alle teorier er blevet skudt ned af politiet – undtagen en.

Den 3. maj var det præcis 11 år siden, at Madeleine McCann forsvandt fra familiens hotelværelse under en ferie på Algarvekysten i Portugal. På daværende tidspunkt var hun blot tre år gammel.

Siden er næsten hele verden blevet involveret i sagen, og rapporter fra folk, der mener at have set pige, er kommet fra over 8.000 steder.

Eftersøgningen er stadig i gang og netop omkring 11-årsdagen blev der givet 1,3 millioner kroner mere til britisk politi til at fortsætte med at lede efter pigen.

»Vi ansøgte om mere finansiering for at forsætte eftersøgningen. Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi aldrig sige, hvor tæt vi er på at finde en gerningsmand, fordi det kan advare den mistænkte, men vi ville aldrig bede om flere penge, hvis der ikke stadig var et grundlag for at fortsætte eftersøgningen,« siger en talskvinde for britisk politi til The Sun.

I alt skal eftersøgningen nu have kostet 90,65 millioner britiske skattekroner.

Det skriver The Sun.

I det første år stod det portugisiske politi for eftersøgningen af Madeleine McCann, og de kritiseres for det arbejde, der blev lavet. Blandt andet fordi de ikke ledte langs en nærliggende motorvej eller ved grænsen til Spanien.

I dag har politiet afkræftet alle teorier med undtagelse af en enkelt.

Et par fra Nordirland har fortalt, at de så en mand omkring de 35 år, der gik med en pyjamasklædt pige på Madeleine McCanns alder lige omkring tidspunktet og stedet for hendes forsvinden. Private detektiver har efterfølgende tegnet en fantomtegning af den pågældende mand, der har kort, brunt hår, men han er aldrig blevet fundet.

Efterhånden som tiden gik efter pigens forsvinden kom flere og flere teorier til. En 34-årige britisk mand blev hovedmistænkt i sagen, men det blev sidenhen afkræftet, ligesom mistanken om at McCann blev solgt til en gruppe menneskehandlere fra Marokko, også blev det.

En tidligere pædofilidømt mand, der boede i byen, hvor Madeleine McCann forsvandt fra, hævdede over for politiet, at han vidste, hvad der skete med pigen, men han døede af kræft, inden politiet nåede at afhøre ham.

Et billede af den dengang tre-årige britiske pige Madeleine McCann, som er taget få dage før, hun forsvandt fra sine forældres ferielejlighed på den portugisiske Algarve-kyst. Foto: LUIS FORRA Et billede af den dengang tre-årige britiske pige Madeleine McCann, som er taget få dage før, hun forsvandt fra sine forældres ferielejlighed på den portugisiske Algarve-kyst. Foto: LUIS FORRA

En undersøgelse af Madeleine McCanns egne forældre starter også kort tid efter. Teorien er, at Kate og Gerry, forældreparret, som begge er læger, ved en fejl skal have givet deres datter en for stor dosis sovemedicin, som pigen døde af, og derefter selv iscenesat forsvindingen.

Den teori blev dog også afkræftet af politiet, og forældreparret fik erstatning for at være blevet kaldt mordere.