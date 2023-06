Ubåden der var på vej ned til vraget af Titanic har tirsdag været forsvundet på tredje døgn.

Og nu er der kun 40 timers luft tilbage i ubåden.

Det fortæller Kaptajn Jamie Frederick fra den amerikanske kystvagt på et pressemøde tirsdag.

» Vi ved fra de data, vi brugte som udgangspunkt, at det var 96 timer. Vi ved, at vi på dette tidspunkt er omkring 40, 41 timer.«

Ubåden Titan, der er på størrelse med en lastbil, der nu er forsvundet på tredje døgn. Foto: Oceangate Expeditions/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ubåden Titan, der er på størrelse med en lastbil, der nu er forsvundet på tredje døgn. Foto: Oceangate Expeditions/Reuters/Ritzau Scanpix

Jamie Frederik begyndte pressemødet med at sende sine dybfølte tanker til de fem besætningsmedlemmer og deres pårørende.

» Vores besætninger arbejder døgnet rundt for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for at finde Titan og de fem besætningsmedlemmer,« fortalte Frederick og fortsatte:

» Jeg vil gerne gentage, at dette er en meget kompleks eftersøgning, og det samlede team arbejder døgnet rundt for at bringe alle tilgængelige aktiver og ekspertise i spil så hurtigt som muligt i et forsøg på at løse et meget komplekst problem.«

Frederick understreger, at der er 40 timers luft tilbage i ubåden, hvis besætningsmedlemmerne fortsat er i live, hvilket de endnu ikke ved, om de er.

Mandag blev et samlet operationscenter oprettet, som den amerikanske kystvagt leder med hjælp fra den amerikanske flåde, Canadas væbnede styrker og ejerne af ubåden OceanGate Expeditions.

»Eftersøgningen har fokuseret på både overfladen, hvor C-130-fly søger ved hjælp af syn og radar, og under overfladen, hvor p3-fly i dag har været i stand til at nedkaste monitorerende sonarbøjer, men eftersøgningen har ikke givet noget resultat,« sagde Frederick på pressemødet.

Der er endnu intet spor af ubåden, selvom redningsaktionen dækker mere end 7.600 kvadratkilometer.

Vraget af Titanic ligger cirka 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada i Atlanterhavet.

Søndag morgen drog ubåden med de fem besætningsmedlemmer ned under havets overflade, men allerede efter halvanden time forsvandt kontakten til ubåden.