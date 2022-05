Den er helt gal.

Lastbilkøer så langt øjet rækker. De skal alle sammen en ting: Ud af Storbritannien.

Men nu er efterdønningerne fra Boris Johnsons Brexit så voldsomme, at man har indkaldt en nødhjælpsorganisation for at tage sig af de strandede chauffører.

Det skriver engelske medier herunder Mirror.

Det er RE: ACT Disaster Response, som skal hjælpe til i området omkring Dover, hvor de kilometer lange køen over Den engelske Kanal starter.

Problemet er, at de først lige skal ud af Østeuropa, hvor de hjælper til med den flygtningekrise, som er skabt af Ruslands invasion af Ukraine.

Lange tunge lastbilskøer på vej ud af Storbritannien. (Photo by Daniel LEAL / AFP) Foto: DANIEL LEAL Vis mere Lange tunge lastbilskøer på vej ud af Storbritannien. (Photo by Daniel LEAL / AFP) Foto: DANIEL LEAL

Her hjælper de tusindvis af flygtninge, som er på flugt fra krig og ødelæggelse.

Nødhjælpsorganisationen blev bragt ind i det sydlige England, da det lokale byråd advarede om, at pandemiske afspærringer havde maskeret den sande alvorlighed af køerne forårsaget af Brexit – med op til 50 dages ustabilitet, der nu forventes hvert år på motorveje, der fører til Dover.

Det betyder, at vognmænd kan sidde fast på M20 og M²-motorvejene uden adgang til toiletter, mad eller drikke i et utal af timer.

Byrådet sagde, at det havde en 'pligt til at yde humanitær bistand til nødlidende under visse omstændigheder'.