Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det rystede England, da en selvmordsbomber detonerede en hjemmelavet bombe efter en Ariana Grande koncert i Manchester.

Nu er der kommet nye oplysninger om efterretningsarbejdet omkring bombeangrebet.

Det skriver BBC.

Det er nemlig kommet frem, at den engelske efterretningstjeneste, MI5, i ti år har holdt øje med en imam, der havde tætte forbindelser til bombemanden bag angrebet i 2017.

Efterretningstjenesten har i alle årene mistænkt imamen for at radikalisere medlemmer af sin menighed.

Der har kun været to selvmordsbombere i England de seneste 15 år, og begge selvmordsbombere har altså ifølge de nye oplysninger været forbundet til imamen.

Imamen døde inden bombeangrebet i Manchester, der dræbte 23 mennesker inklusive bombemanden selv og sårede over 1.000.

BBC har forelagt de nye oplysninger for fem familier til ofre for angrebet i Manchester.

De siger alle, at de er skuffede over myndighedernes håndtering.

»Hvis der er nok information offentligt tilgængeligt til, at pressen kan lave disse forbindelser, så ville vi have forventet, at regeringen ville gøre det samme og undersøge det fuldt ud,« siger familierne i en samlet udtalelse til mediet.

Det engelske indenrigsministerium tilføjer, at deres tanker er med de pårørende, men kommenterer ikke yderligere på de nye oplysninger.