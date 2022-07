Lyt til artiklen

Vladimir Putins overordnede planer har i virkeligheden ikke ændret sig.

»Vi tror, at han reelt har samme politiske mål, som han havde fra begyndelsen: At han ønsker at erobre det meste af Ukraine,« siger Avril Haines.

For første gang siden begyndelsen af maj har chefen for USAs nationale efterretningstjeneste nu igen givet sin vurdering af den russiske invasion af nabolandet. Det skriver Reuters.

Det er efterhånden mere end fire måneder siden, at de første russiske kampvogne og tropper krydsede grænserne.

Avril Haines. Foto: Jose Luis Magana Vis mere Avril Haines. Foto: Jose Luis Magana

Og i modsætning til situationen tilbage i februar, er den russiske indsats i dag kun koncentreret i den østlige Donbas-region og de sydøstlige områder af Ukraine, og Avril Haines understreger da også, at én ting er præsidents ønskescenarie, noget meget andet er den virkelighed, der udspiller sig ved fronterne.

»Vi opfatter en uoverensstemmelse mellem Putins kortsigtede militære mål i det område og hans militærs generelle kapacitet. Der er et misforhold mellem hans ambitioner, og hvad hæren er i stand til at udrette siger hun.

Efterretningschefen siger videre, at udsigten til en slutning på krigshandlingerne umiddelbart ser »temmelig dystert« ud, og at krigen ser ud til at ville fortsætte »over en længere periode«.

Baseret på de oplysninger, der har været indsamlet, opstiller USAs nationale efterretningsvæsen tre scenarier for den videre udvikling:

Mest sandsynligt: Rusland vil skabe »gradvise fremskridt uden egentlige gennembrud«. Et stort russisk gennembrud. De ukrainske styrker får held med at stabilisere fronterne og endda samtidig opnå små fremskridt nær Kherson eller andre områder i sydlige Ukraine.

Uanset hvad vil den russiske hær komme til at lide under den delvist fejlslagne mission i Ukraine i mange år fremover, lyder det fra efterretningschefen.

Det vil tage mange år at få genopbygget en slagkraftig styrke.

»Igennem den periode forventer vi, at de vil være mere afhængige af de 'usymmetriske værktøjer' som cyberangreb eller deres mulighed for at kontrollere energiforsyningerne og endda atomvåben for at udøve deres magt og indflydelse globalt set,« siger Avril Haines:

»I den mellemliggende tid vil det være usandsynligt, at Rusland vil være i stand til udføre flere operationer på samme tid.«