De russiske myndigheder, der er blevet indsat i de områder, man har besat i det krigshærgede Ukraine, har gang i en fortsat 'russificering'.

En af de metoder, de tilsyneladende har taget i brug, drejer sig om pas.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse af situationen i landet.

»Myndighederne i de besatte områder i Ukraine tvinger næsten helt sikkert befolkningen til at acceptere pas fra Den Russiske Føderation,« lyder det:

Den russiske præsodent, Vladimir Putin, 21. april i Moskva. Foto: SPUTNIK Vis mere Den russiske præsodent, Vladimir Putin, 21. april i Moskva. Foto: SPUTNIK

»Beboere i Kherson (ukrainsk region, der er delvist under russisk kontrol, red.) er blevet advaret om, at de, der ikke har accepteret et russisk pas inden 1. juni 2023, vil blive 'deporteret' og deres ejendom beslaglagt.«

Det britiske ministerium vurderer, at det er en del af et russisk forsøg på at 'fremskynde integrationen' af de ukrainske områder, man har besat:

»Rusland bruger pas som et værktøj i 'russificeringen' af de besatte områder, som det gjorde i Donetsk og Luhansk før invasionen i februar 2022,« oplyser man i analysen, hvor det tilføjes:

»Rusland vil sandsynligvis fremskynde integrationen af de besatte områder i Ukraine til Den Russiske Føderations bureaukrati for at hjælpe med at fremstille invasionen som en succes, især i tiden op til præsidentvalget i 2024.«

Rusland hævdede i september sidste år, at man havde annekteret fire ukrainske regioner – Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja – på baggrund af nogle såkaldte 'folkeafstemninger', man havde arrangeret i områderne.

De 'folkeafstemninger' er dog i vid udstrækning blevet beskyldt for at have været falske og ulovlige, og den russiske annektering af de fire ukrainske områder er blevet fordømt i Vesten.