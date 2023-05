»Shtorm.«

Det er det mulige kodenavn på en ny 'elite'-gruppe af luftstyrker, som Rusland muligvis er i gang med at oprette.

Det er – ifølge forlydenderne – meningen, at gruppen skal operere i luften over Ukraine.

Sådan lyder det i den seneste efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har udsendt mandag morgen.

»Rusland opretter højst sandsynligt en ny 'elite'- gruppe af luftstyrker med kodenavnet 'Shtorm' til at operere over Ukraine,« lyder det.

Russerne har længe kæmpet for at indtage den ukrainske by Bakhmut, der ligger i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Foto: Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Vis mere Russerne har længe kæmpet for at indtage den ukrainske by Bakhmut, der ligger i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Foto: Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Ifølge efterretningsanalysen vil enheden sandsynligvis bestå 'af mindst én eskadron af Su-24-fencer og Su-34-fullback jagerfly og en eskadron af angrebshelikoptere'.

»Blandingen af flytyper antyder, at gruppen vil have en primær rolle med angrebsmissioner mod landjorden,« lyder vurderingen.

I analysen henvises der til 'troværdige russiske medierapporter', som tyder på, at det russiske forsvarsministerium 'sigter mod at tiltrække højtuddannede og motiverede piloter ved at tilbyde store lønincitamenter og ved at åbne rekruttering af pensionerede piloter'.

»Oprettelsen af gruppen fremhæver, hvordan russerne vurderer, at dets regulære luftvåben-eskadriller har underpræsteret alvorligt i deres kernefunktion med at udføre luftangreb mod ukrainske linjer,« slutter efterretningsanalysen fra det britiske forsvarsministerium.

