»Over de seneste uger har Rusland sandsynligvis ændret sin tilgang igen.«

Sådan lyder det fra det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse af krigen i Ukraine, hvori det lyder, at Rusland nu forsøger at gå efter noget helt særligt.

Nemlig en forringelse af det ukrainske militær.

I analysen sætter det britiske ministerium dog først fokus på begyndelsen på hele konflikten:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin krig mod Ukraine den 24. februar 2022.

»Siden 2014 har Ruslands strategiske mål i Ukraine højst sandsynligt været konsekvent: At kontrollere sin nabo. I løbet af 2014-2021 forfulgte det (Rusland, red.) dette mål gennem subversion (handlinger, der har til formål at undergrave, red.), ved at anspore til en uerklæret krig i Donbas og ved at annektere Krim,« lyder det:

»Den 24. februar 2022 skiftede Rusland til en ny tilgang og lancerede en fuldskala invasion, som forsøgte at erobre hele landet og afsætte dets regering.«

I foråret 2022 ændrede noget sig dog, lyder det:

»I april 2022 indså Rusland, at dette var mislykket, og fokuserede på at udvide og formalisere sit styre over Donbas og den sydlige del (af Ukraine, red.) Det har gjort langsomme og ekstremt omkostningstunge fremskridt.«

Vladimir Putin

På det seneste har Rusland dog muligvis ændret tilgang igen:

»Over de seneste uger har Rusland sandsynligvis ændret sin tilgang igen. Dens kampagne søger nu sandsynligvis primært at forringe det ukrainske militær, snarere end at være fokuseret på at erobre væsentligt nyt territorium,« lyder det i analysen:

»Den russiske ledelse forfølger sandsynligvis en langsigtet operation, hvor de satser på, at Ruslands fordele i befolkningsstørrelse og ressourcer i sidste ende vil udmatte Ukraine.«