Det er ikke usædvanligt, at Kreml rykker rundt eller fyrer kommandører i den russiske hær.

Men at man skal have fjernet generalmajor Ivan Popov, der var ansvarlig for styrkerne i det besatte sydlige Ukraine, fra posten, er alligevel 'bemærkelsesværdigt'.

Sådan lyder det i den seneste efterretningsanalyse udarbejdet af det britiske forsvarsministerium.

I den sættes der fokus på sagen om Ivan Popov, der forleden selv hævdede, at han var blevet fyret.

Arkivfoto af den russiske generalmajor Ivan Popov. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske generalmajor Ivan Popov. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skulle være sket kort efter, at han anklagede Ruslands forsvarsministerium for at forråde sine soldater ved ikke at give dem nok opbakning.

Efterfølgende skal forsvarsminister Sergej Sjojgu angiveligt have afskediget ham.

»Rusland har rutinemæssigt fyret kommandører siden begyndelsen af invasionen af Ukraine, men fjernelsen af generalmajor Ivan Popov er bemærkelsesværdig, da han tilsyneladende blev afskediget for at udtrykke bekymring snarere end for en påstået dårlig præstation,« lyder det i analysen fra det britiske forsvarsministerium.

I analysen lægges der vægt på, at Popov i en lækket video, der menes at være tiltænkt hans tropper, angreb det russiske forsvarsministerium:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her den 13. juli. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her den 13. juli. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

»(Han) leverede et sønderlemmende angreb på det russiske forsvarsministeriums ledelse, som han beskyldte for at 'ramme os bagfra og ondskabsfuldt halshugge hæren i det sværeste og mest intense øjeblik',« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Popovs kommentarer henleder opmærksomheden til den alvorlige utilfredshed, som mange officerer sandsynligvis nærer over for den øverste militære ledelse.«

Videre lyder det, at Popovs klager 'i høj grad' minder om dem, som bagmanden for den private lejehær Wagner, Jevgenij Prigozjin, fremsatte før sit mytteri i slutningen af juni.

»Direkte kritik fra underordnede vil sandsynligvis blive et stigende problem for forsvarsminister Sergej Sjojgu og general Gerasimov (den russiske generalstabschef, Valerij Gerasimov, red.),« konkluderer det britiske forsvarsministerium i analysen.