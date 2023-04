Lyt til artiklen

»De ønsker sandsynligvis en erstatningsgruppe, som de har mere kontrol over.«

Mens en mere og mere indædt strid mellem 'Putins kok' og det russiske forsvarsministerium udspiller sig, går den russiske militærledelse tilsyneladende og brygger på nogle helt særlige planer.

Sådan lyder det i hvert fald i den seneste efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har udarbejdet vedrørende krigen i Ukraine.

Af analysen fremgår det, at Rusland 'sandsynligvis' forsøger sig med at sponsorere og udvikle alternative private militærvirksomheder, der på sigt skal kunne erstatte den berygtede Wagner-gruppes 'betydelige kamprolle' i det krigshærgede land.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: Misja Japaridze/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: Misja Japaridze/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det sker i forbindelse med den højtprofilerede fejde mellem det russiske forsvarsministerium og Wagner-gruppen. Ruslands militære ledelse ønsker sandsynligvis en erstatnings-PMC (en privat militærvirksomhed som Wagner, red.), som den har mere kontrol over,« lyder det i analysen.

Med det henvises der til den strid, der længe har udspillet sig mellem det russiske forsvarsministerium på den ene side, og stifteren af Wagner – oligarken Jevgenij Prigozjin, der tidligere var kendt som 'Putins kok' – på den anden.

I takt med, at den russiske præsident Vladimir Putins krig i Ukraine gik mere og mere skævt sidste år, fik Wagner-gruppen en større og større rolle på slagmarken. Prigozjins lejesoldater endte blandt andet med at spille en nøglerolle i erobringen af Soledar og udgør fortsat en stor andel i de hårde kampe ved Bakhmut.

Det øgede ifølge flere iagttagere Prigozjins magt, anseelse og popularitet i Rusland – mens han samtidig rettede en hårdere og hårdere kritik af den russiske hærledelse og forsvarsminister, som han ikke mente gjorde det godt nok.

Jevgenij Prigozjin, der blev kendt som 'Putins kok', da han i sin tid optjente en massiv formue på lukrative cateringaftaler med Kreml, ses her sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Aleksej Druzjinin/Sputnik/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin, der blev kendt som 'Putins kok', da han i sin tid optjente en massiv formue på lukrative cateringaftaler med Kreml, ses her sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Aleksej Druzjinin/Sputnik/AP/Ritzau Scanpix

Den kritik nåede tilbage i februar helt nye højder, da Prigozjin rasede over, at den russiske hær – ifølge ham – modarbejdede Wagner-gruppen ved ikke at levere den ammunition, han havde brug for:

»Det, der foregår, er direkte modarbejdelse. Det kan sidestilles med højforræderi,« sagde Prigozjin ifølge Reuters dengang i en talebesked på sin Telegram-konto og tilføjede, at der reelt var tale om »et forsøg på at ødelægge Wagner«.

Det afviste den russiske hærledelsen dog – og siden har striden ført til, at Prigozjin er blevet kørt mere ud på et sidespor, mens han samtidig vurderes at have mistet anseelse i toppen af Kremls magtpyramide, da Putin ikke længere har lige så meget brug for Wagner-gruppen, som også har lidt store tab på slagmarken.

Selvom Wagner-gruppen er blevet reduceret i størrelse, er der dog ifølge det britiske forsvarsministeriums analyse ingen anden russisk privat militærvirksomheder, der 'i øjeblikket nærmer sig Wagners størrelse eller kampkraft':

»Rusland ser sandsynligvis fortsat nytte i private militærvirksomheder i Ukraine, fordi de er mindre indskrænket af de begrænsede lønniveauer og af den ineffektivitet, som hæmmer den regulære hærs effektivitet,« lyder det i efterretningsanalysen.

Derudover spiller et andet element muligvis også ind på, hvorfor Rusland ser en værdi i de private militærvirksomheder:

»Ruslands ledelse tror sandsynligvis på, at store tab blandt private militærvirksomheder vil blive bedre tolereret af det russiske samfund sammenlignet med almindelige militære tab,« lyder vurderingen i analysen.