»Jeg har ikke sådanne oplysninger. Jeg har ikke mere at tilføje.«

Sådan lød det for en uge siden fra en talsmand for Kreml, da det kom til forlydender om den russiske præsident, Vladimir Putins, planer om at annoncere sin opstilling til næste års valg. Nu tyder noget på, at det kan være på trapperne.

Det fremgår af den seneste efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har udarbejdet.

»Ruslands præsidentvalg finder sted den 17. marts 2024. Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil næsten helt sikkert stille op igen, selv om han endnu ikke offentligt har meddelt, at han agter at gøre det,« lyder det i analysen, hvor det tilføjes:

Vladimir Putin ses her under et konference den 5. oktober. Foto: Grigory Sysoyev/AFP/Ritzau Scanpix

»Der er spekulationer om, at Putins valgkampagne vil begynde uformelt i november 2023.«

For omkring en uge siden kunne nyhedsbureauet Reuters ligeledes berette om, at det store russiske medie Kommersant skrev, at Putin muligvis snart vil indikere, at han vil tage del i valget.

I en artikel lød det – på baggrund af anonyme kilder – at Putin muligvis som en del af en konference, der afholdes i november, vil annoncere sin genopstilling.

Dog skrev Kommersant også, at det ikke var sikkert, at det ville ske på den måde, da andre scenarier også meldes at være i spil.

Da talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, blev spurgt ind til forlydenderne i Kommersant, svarede han ifølge Reuters, at han ikke kendte noget til en sådan plan:

»Jeg ved intet om, at præsidentkampagnen officielt bliver annonceret i november. Jeg har ikke sådanne oplysninger. Jeg har ikke mere at tilføje,« sagde han.

I analysen fra det britiske forsvarsministerium lyder det, at Putins formentligt kommende valgkampagne 'meget sandsynligt' vil 'fokusere på temaet om Rusland som en uafhængig civilisation, der har brug for forsvar mod ydre fjender':

»En fortælling, der ofte bruges til at retfærdiggøre statens handlinger og Putins konsolidering af magten,« lyder vurderingen i efterretningsanalysen.

Samtidig vurderes det, at Kreml i perioden op til valget sandsynligvis vil forsøge at 'minimere upopulære politiske tiltag':

»Det er derfor højst usandsynligt, at en yderligere mobiliseringsbølge vil blive gennemført før præsidentvalget i marts 2024,« lyder det med henvisning til de mobiliseringer, der løbende er blevet gennemført for at udbygge de russiske styrker til krigen i Ukraine.