»Det vil sandsynligvis udgøre en væsentlig udfordring for Ruslands krigstidssamfund.«

Sådan lyder vurderingen i en ny efterretningsanalyse af det, der formentlig vil ske den kommende tid.

I analysen, som det britiske forsvarsministerium står bag, ses der nærmere på de russiske straffefanger, som sidste år blev rekrutteret til at blive en del af den berygtede lejesoldatgruppe Wagner og kæmpe på de ukrainske slagmarker.

Som belønning blev de lovet, at de efter endt tjeneste – såfremt de overlevede – ville blive benådet og løsladt.

Det er den kontroversielle russiske oligark Jevgenij Prigozjin, der står i spidsen af Wagner-gruppen. Her ses han sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New Vis mere Det er den kontroversielle russiske oligark Jevgenij Prigozjin, der står i spidsen af Wagner-gruppen. Her ses han sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New

Uanset hvad de sad dømt for.

»I de kommende uger vil tusindvis af russiske straffefanger, der har kæmpet for Wagner-gruppen, sandsynligvis blive benådet og løsladt. Wagners rekruttering af indsatte toppede i efteråret 2022, hvor indsatte blev tilbudt omformning af deres domme efter seks måneders tjeneste,« lyder det i efterretningsanalysen:

»Selvom cirka halvdelen af de rekrutterede fanger sandsynligvis er blevet dræbt eller såret, tyder beviser fra Rusland på, at gruppen indfrier sit løfte om at befri de overlevende.«

Det kan dog skabe nogle problemer. For russerne.

For Wagner må tilsyneladende ikke længere rekruttere indsatte – og frigivelsen af dem, der har overlevet i seks måneder, vil derfor ifølge det britiske forsvarsministerium 'forværre dens personaleproblemer'.

Men det er ikke det eneste:

»Derudover vil den pludselige tilstrømning af ofte voldelige lovovertrædere med nylige og ofte traumatiske kampoplevelser sandsynligvis udgøre en væsentlig udfordring for Ruslands krigstidssamfund,« lyder det i efterretningsanalysen.

The Guardian har også tidligere beskrevet de problemer, det har ført til, at nogle af de indsatte – efter at have aftjent i Wagner-gruppen – er blevet sluppet på fri fod.

Flere russere er nemlig bekymrede for, at de nu tidligere indsatte – som blandt andet tæller drabsmænd og voldsforbrydere – kan finde på. Det kan du læse mere om HER.