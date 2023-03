Lyt til artiklen

De russiske styrker lider fortsat 'ekstremt store tab' på de ukrainske slagmarker.

Men der er en 'dramatisk' forskel på, hvordan tabene rammer det russiske samfund. Eksempelvis når man ser på landets elite.

Sådan lyder det i en ny efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har udarbejdet.

»Mens Rusland fortsat lider ekstremt store tab, varierer påvirkningen af det dramatisk på tværs af Ruslands regioner. I forhold til størrelsen af deres befolkning er de rigeste byer, Moskva og St. Petersborg, efterladt relativt uberørt,« lyder det i analysen, som tilføjer:

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under statstalen den 21. februar i Moskva.

»Det gælder især for familierne til landets elite.«

Da den russiske præsident, Vladimir Putin, den 21. februar holdt sin statstale, kunne man på billeder se, at højtstående russiske embedsmænd udgjorde de to forreste rækker blandt tilhørerne.

»Ingen af disse er kendt for at have børn, der tjener i militæret,« lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Men ser man på andre af de russiske regioner, ser tallene noget anderledes ud.

Ifølge analysen stiger dødsraten i mange af de østlige regioner – når man ser ud fra befolkningsstørrelsen – mindst 30 gange hurtigere, end den gør i Moskva.

»Nogle steder bliver etniske minoriteter mest ramt: I Astrakhan (større by i Rusland, red.) kommer omkring 75 procent af ofrene fra minoritetsbefolkningen af kasakhere og tatarer,« skriver det britiske forsvarsministerium.