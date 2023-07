Når de russiske skolebørn vender tilbage efter sommerferien, vil der være et nyt 'fag' på deres skema.

De større årgange skal nemlig undervises i grundlæggende at kunne betjene kampdroner.

Det noterer det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse.

»Alle russiske skolebørn skal undervises i det grundlæggende i at betjene kampdroner. Den russiske senator Artem Sheikin har meddelt, at undervisningen vil omfatte, hvordan man udfører terrænrekognoscering, og hvordan man imødegår fjendtlige ubemandede luftfartøjer (UAV'er),« lyder det.

Forleden fortalte Artem Sheikin, der er næstformand for Rådet for udvikling af den digitale økonomi under Det Russiske Føderationsråd, til det russiske statsmedie Ria Novosti, at initiativet er støttet af forsvarsministeriet og undervisningsministeriet.

»Ifølge planerne vil skolebørn fra 1. september studere det grundlæggende i kampbrug af droner i primære militære træningsklasser,« sagde han.

Det russiske medie oplyste videre, at formålet med det indledende militære træningskursus ifølge Sheikin er at fremme en følelse af kærlighed til landet hos gymnasieelever og at forberede dem til tjeneste i de væbnede styrker.

»Hæren er nu ikke kun en Kalasjnikov-angrebsriffel, men også avancerede ubemandede køretøjer,« konkluderede senatoren ifølge Ria Novosti.

Ifølge det britiske forsvarsministerium skal eleverne på 10. og 11. klassetrin udover drone-undervisning også trænes i angrebsgeværer, håndgranater og førstehjælp.

»Ruslands fornyede fokus på militær indføring for børn er i høj grad et forsøg på at dyrke en kultur af militariseret patriotisme snarere end at udvikle ægte kapacitet,« vurderer det britiske ministerium i sin analyse:

»Tilføjelsen af drone-færdigheder fremhæver dog, hvordan Rusland har identificeret brugen af taktiske UAV'er (ubemandede droner, red.) i Ukraine som en fast komponent i moderne krig.«

Rusland har under krigen ofte benyttet sig af droner til blandt andet at ramme den kritiske ukrainske infrastruktur.