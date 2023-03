Lyt til artiklen

Den russiske hær leder efterhånden dybere og dybere i de militære lagre for at kompensere for de omfattende materielle tab på den ukrainske slagmark.

Det resulterer i »mange sårbarheder på den moderne slagmark«.

Sådan lyder vurderingen fra det britiske forsvarsministerium i de seneste efterretninger omkring krigsudviklingen i Ukraine.

Her fremgår det eksempelvis, at de mere end 60 år gamle T-62-kampvogne i omfattende grad er blevet brugt til at lukke hullerne. Selv i den absolut førende kampvognsstyrke.

En forladt russisk T-62-kampvogn.

»Siden sommeren 2022 er omkring 800 T-62ere blevet taget fra lagrene,« beskrives det om krigsmaskinerne, der angiveligt har opgraderede sigtesystemer, men stadig har mangelfuld armering efter nutidens standarder.

Det britiske forsvarsministerium skriver videre, at den pansrede mandskabsvogn BTR-50 fra 1954 – altså 69 år gamle – på samme måde er blevet spottet ved fronten i de seneste dage.

Det vides ikke, hvor store materielle tab den russiske hær præcist har haft.

Fra ukrainsk side har man senest vurderet, at knap 3.500 russiske kampvogne er gået til. Internationale ekspert har sagt, at halvdelen af kampvognsstyrken er sat ud af kraft.

Og det er altså derfor, at de gamle køretøjer igen og igen hentes frem fra lagrene.

Til sammenligning vil Ukraine i en nær fremtid modtage mere moderne kampvogne fra Vesten, eksempelvis i form af Leopard-udgaverne.

Men udbredelsen af ældgammelt materiel er yderligere udbredt i den russiske hær end bare kampvogne og mandskabsvogne.

Det britiske forsvarsministerium har også netop beskrevet, hvordan russiske soldater for nylig har fået besked på at angribe en ukrainsk forpost kun udstyret med »håndvåben og feltspader«.

Den omtalte MPL-50-spade daterer sig helt tilbage til i 1869 – altså for 154 år siden – hvor den blev opfundet af den danske officer Mads Johan Buch Linnemann og efterfølgende solgt til den russiske hær.

Og er blevet siden benyttet med kun få justeringer.

»Dens fortsatte brug som våben understreger de brutale og lavteknologiske kampe, som præger store dele af krigen,« skriver det britiske forsvarsministerium.

Også BBC har for nylig beskrevet, hvordan andet russiske udstyr tilsyneladende har været ældgammelt.

Mdiet igen og igen er stødt på gamle kort over Ukraine fra 1960erne og 1970erne, der er blevet brugt af de russiske tropper i forbindelse med invasionen og siden efterladt.

»I dag eksisterer hele byer, der slet ikke optræder på de kort, som de har brugte til at navigere efter,« skriver BBC, der også har fundet såkaldte signalflag.

De beskrives som »en forældet metode til at kommunikere mellem enheder«.