Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De russiske styrker er lige nu under et stort og stigende pres.

Ikke kun på grund af den ukrainske modstand – men også på grund af det, der sker i deres hjemland. Og det kan spille ind på, hvad der sker på den store scene.

Sådan lyder det i en efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium sendte ud i mandags.

Analysen indledes med at beskrive, hvordan de russiske styrker fortsætter med at jagte flere såkaldt offensive akser i det østlige Ukraine: Ved Vuhledar, Kremina og Bakhmut.

Her ses et foto af en ukrainsk soldat, der affyrer et våben den 15. februar ved frontlinjen nær Bakhmut. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere Her ses et foto af en ukrainsk soldat, der affyrer et våben den 15. februar ved frontlinjen nær Bakhmut. Foto: YASUYOSHI CHIBA

»Antallet af døde er efter sigende fortsat højt, særligt i Bakhmut og Vuhledar,« lyder det i analysen.

Det seneste halve års tid har de russiske styrker forsøgt at indtage især byen Bakhmut, og kampene i området har været så voldsomme og blodige, at det er blevet kaldt 'kødhakkeren'.

Indtil videre har de ukrainske styrker formået at holde stand mod russerne, som dog fortsætter med at presse på:

»De russiske styrker er sandsynligvis under stigende politisk pres, efterhånden som årsdagen for invasionen nærmer sig,« oplyser det britiske forsvarsministerium med henvisning til, at Vladimir Putin den 24. februar sidste år indledte sin invasion af nabolandet:

»Det er sandsynligt, at Rusland vil hævde, at Bakhmut er blevet indtaget i forbindelse med årsdagen – uanset virkeligheden på landjorden.«

»Hvis Ruslands forårsoffensiv ikke lykkes med at opnå noget, vil spændingerne i den russiske ledelse sandsynligvis stige,« lyder det videre i analysen.