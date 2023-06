27. maj skete der ifølge det britiske forsvarsministerium noget usædvanligt.

For rullende kameraer på direkte russisk stats-tv.

På tv-kanalen NTV sagde oppositionspolitikeren Boris Nadezjdin, at der bør vælges en ny præsident til at lede Rusland ved det kommende valg i 2024 – med henblik på at normalisere relationerne med Europa.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste opdatering om krigen i Ukraine.

Arkivfoto af den russiske oppositionspolitiker Boris Nadezjdin. Foto: Sergej Ponomarev/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske oppositionspolitiker Boris Nadezjdin. Foto: Sergej Ponomarev/AP/Ritzau Scanpix

Boris Nadezjdin, der er tidligere viceformand for Dumaen, har før kritiseret krigen.

Men det er ifølge briterne med al sandsynlighed første gang, en person har ytret ønske om, at Vladimir Putin bør afløses, på russisk stats-tv.

Ifølge det britiske forsvarsministerium kan den hårde retorik mod det russiske styre fra Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin have gjort regimets kritikere mere modige – selvom der er indført hårde censurlove i Rusland efter krigsudbruddet.

Du kan følge udviklingen i krigen i vores liveblog, som du finder HER.