Rygterne om det har svirret længe, og nu tyder meget på, at årets hidtil 'mest højtstående' russiske fyring har fundet sted.

Men det er sandsynligvis ikke den sidste.

Sådan lyder det i en helt ny efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har sendt ud.

Siden slutningen af marts har der floreret rygter om kommandøren for den russiske østlige gruppe af styrker (det østlige militærdistrikt), generaloberst Rustam Muradov.

Her ses Rustam Muradov (til venstre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under en inspektion af de russiske tropper i Ukraine. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT Vis mere Her ses Rustam Muradov (til venstre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under en inspektion af de russiske tropper i Ukraine. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

Ifølge rygterne, som blandt andet svirrede i det russiske informationsrum, lød det nemlig til, at han var blevet fjernet fra posten.

Nu lyder det i efterretningsanalysen, at der formentlig er noget om snakken:

»Som hævdet på russiske sociale medier, har det russiske forsvarsministerium højst sandsynligt afskediget generaloberst Rustam Muradov som chef for den østlige gruppe af styrker i Ukraine,« lyder det:

»Det østlige militærdistrikt har under Muradov lidt usædvanligt store ofre over de seneste måneder, da dets dårligt udtænkte angreb gentagne gange ikke lykkedes med at erobre byen Vuhledar i Donetsk-regionen.«

Her ses Rustam Muradov (til højre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Vis mere Her ses Rustam Muradov (til højre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Det har ifølge efterretningsanalysen tiltrukket 'intens offentlig kritik' fra hele spektret af russiske kommentatorer.

Endda også fra Muradovs egne tropper, lyder det.

Rustam Muradov overtog kommandoen over det østlige militærdistrikt 6. oktober sidste år, og tidligere har også den amerikanske tænketank Institute for the Study of War bemærket, at han de seneste fem måneder har stået bag 'en række katastrofale offensive operationer' i den ukrainske region Donetsk.

Hvis meldingerne viser sig at være sande, vil der være tale om den 'mest højtstående' russiske fyring i år:

»Han (Muradov, red.) er den hidtil mest højtstående russiske militære afskedigelse i 2023, men det er sandsynligt, der kommer flere, da Rusland fortsat mislykkes i at nå sine mål i Donbas (et område i det østlige Ukraine, red.),« lyder det i analysen fra det britiske forsvarsministerium.