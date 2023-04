Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For fire dage siden sad den russiske præsident, Vladimir Putin, for første gang i månedsvis i spidsen for et møde i landets Sikkerhedsråd.

Undervejs blev en hovedrapport om de annekterede områder i Ukraine præsenteret af den russiske indenrigsminister – og det er formentlig næppe helt tilfældigt.

Sådan lyder det i den seneste efterretningsrapport, som det britiske forsvarsministerium har udgivet.

I analysen oplyses det, at Vladimir Putin den 5. april ledede en 'fuld session' i Ruslands Sikkerhedsråd, hvilket samtidig var den første af sin slags siden oktober sidste år.

Her ses den russiske indenrigsminister, Vladimir Kolokoltsev, sammen med Vladimir Putin i 2020. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Her ses den russiske indenrigsminister, Vladimir Kolokoltsev, sammen med Vladimir Putin i 2020. Foto: Alexei Druzhinin

»Hovedrapporten blev præsenteret af indenrigsminister Vladimir Kolokoltsev og diskuterede genopbygning, retshåndhævelse og offentlig orden i de ulovligt annekterede områder af Ukraine,« lyder det.

Med det henvises der til de fire ukrainske regioner – Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja – som russerne sidste år i september meddelte, at man havde annekteret på baggrund af nogle 'folkeafstemninger', man havde arrangeret i områderne.

De 'folkeafstemninger' er dog i vid udstrækning blevet beskyldt for at have været falske og ulovlige, og den russiske annektering af de fire ukrainske områder er blevet fordømt i Vesten.

At det lige var Vladimir Kolokoltsev, der præsenterede den rapport, var ifølge efterretningsanalysen formentlig et meget bevidst valg:

Den russiske indenrigsminister, Vladimir Kolokoltsev, ses her sammen med Vladimir Putin i 2019. Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Den russiske indenrigsminister, Vladimir Kolokoltsev, ses her sammen med Vladimir Putin i 2019. Foto: Alexei Nikolsky

»Valget af Kolokoltsev som hovedtaler er sandsynligvis et forsøg fra Kreml på at fremstille situationen i disse områder som normaliseret,« lyder det:

»I virkeligheden er meget af området fortsat en aktiv kampzone, underlagt partisangreb, og mange borgere har ekstremt begrænset adgang til basale tjenester.«