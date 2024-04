Fredag begyndte de første videoklip af et fly i flammer, der hastigt cirklede i retning mod jorden, at blive delt på de sociale medier.

Nu tyder det på, at den ukrainske efterretningstjeneste har ret i sin påstand om det, man angiveligt kan se på klippene.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i en ny efterretningsanalyse.

Fredag hævdede Mykola Olesjtsjuk, som er general i det ukrainske luftvåben, at man havde formået at ramme og ødelægge et russisk bombefly af typen Tu-22.

Her ses et billede af vraget af det russiske bombefly. Billedet er delt af Stavropol-regionens guvernør. Foto: Stavropol Governor Handout Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af vraget af det russiske bombefly. Billedet er delt af Stavropol-regionens guvernør. Foto: Stavropol Governor Handout Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Også den ukrainske militære efterretningstjeneste, HUR, bragte nyheden.

I et opslag på Telegram lød det fredag, at man i samarbejde med luftvåbnet havde ødelagt et russisk bombefly, som forinden havde gennemført angreb i Ukraine:

»Et af de Tu-22M3 langdistancebombefly, der natten til den 19. april lancerede et missilangreb mod Ukraine, blev skudt ned som følge af en særlig operation udført af Ukraines militære efterretningstjeneste i samarbejde med luftvåbnet,« blev det beskrevet.

I opslaget på Telegram lød det videre, at »det fjendtlige Tu-22MZ-fly blev skudt ned i en afstand af cirka 300 kilometer fra Ukraine«.

»Bombeflyet var i stand til at flyve til Stavropol-området, hvor det styrtede ned og blev bjærget,« lød det, før HUR tilføjede:

»Det skal bemærkes, at dette er den første vellykkede ødelæggelse af et strategisk bombefly i luften under en kampmission under Ruslands fuldskala invasion af Ukraine.«

På videoklip, der er delt på de sociale medier, har man kunnet se et militærfly i flammer, mens det cirklede mod jorden.

Det er ikke officielt bekræftet, at videoklippene stammer fra hændelsen.

De russiske myndigheder har bekræftet, at et russisk bombefly fredag morgen styrtede ned i Stavropol-regionen i det sydlige Rusland – men det russiske forsvarsministerium har omvendt hævdet, at årsagen var »en funktionsfejl«.

Nu tyder det på, at ukrainerne har ret i deres påstand.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald i den seneste efterretningsanalyse udarbejdet af det britiske forsvarsministerium, hvor man har set nærmere på sagen om det nedstyrtede strategiske bombefly, der helt konkret skal være af typen Tu-22M3 Backfire C.

»Det er næsten sikkert, at rapporter om, at et S-200 missil (SA-5) blev brugt, er korrekte, og at dette var endnu en vellykket ukrainsk aktion mod det russiske luftvåben,« lyder det i analysen.

»Dette system er sandsynligvis det samme system, som blev brugt til at nedskyde et russisk A-50 Mainstay (et overvågningsfly, red.) den 23. februar 2024.«

Videre lyder det i analysen:

»Dette er det første tilfælde, hvor et strategisk bombefly er blevet skudt ned af ukrainske luftforsvarssystemer.«

Ifølge Stavropol-regionens guvernør, Vladimir Vladimirov, mistede mindst en af de fire besætningsmedlemmer livet i forbindelse med styrtet.

Det russiske forsvarsministerium oplyste fredag, at bombeflyets fire besætningsmedlemmer skød sig ud af flyet.