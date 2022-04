Noget er muligvis under opsejling i den belejrede ukrainske by Kherson.

Noget, som også landets præsident tidligere har advaret mod.

For ifølge Storbritanniens forsvarsdepartement tyder det ifølge deres efterretningsoplysninger på, at Rusland er ved at planlægge at afholde en iscenesat folkeafstemning i byen.

»Rusland planlægger en iscenesat folkeafstemning i den sydlige by Kherson med det formål at retfærdiggøre sin besættelse,« lyder det i efterretningsanalysen, som er udgivet sent søndag aften:

»Byen er nøglen til Ruslands mål med at etablere en landbro til Krim-halvøen og dominere det sydlige Ukraine.«

Derudover lyder det i analysen fra det britiske forsvarsministerium, at det ikke er første gang, Rusland har benyttet sig af den form fra strategi:

»Rusland afholdt tidligere en uægte folkeafstemning om Krims optagelse i Den Russiske Føderation i 2014 for med tilbagevirkende kraft at retfærdiggøre dets beslaglæggelse af halvøen,« oplyses det.

Også hjemme i Rusland har der været anklager om valgfusk, lyder det i analysen:

»Ruslands egne hjemlige valg har været præget af påstande om stemmesvindel og har set højprofileret opposition blokeret fra at stille op.«

I en tale torsdag aften i sidste uge advarede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, netop borgere i det sydlige Ukraine – især i Kherson og Zaporizjzja – om at være forsigtige.

Særligt når det kommer til, hvilken information de udleverer til de russiske styrker, da han forklarede, at det ville kunne misbrugt i en iscenesat folkeafstemning:

»Jeg opfordrer beboerne i de sydlige regioner af Ukraine til at være meget forsigtige med den information, de giver til de indtrængende. Og hvis de beder dig om at udfylde nogle spørgeskemaer, efterlade dine pasoplysninger noget sted, bør du vide – det er ikke for at hjælpe dig,« sagde han og fortsatte:

»Det er ikke kun for at udføre en folketælling af dem, der bor i bestemte områder. Nej. Og heller ikke for at give dig humanitær bistand. Det er målrettet mod at forfalske den såkaldte folkeafstemning i dit område, hvis der kommer en ordre fra Moskva om at iscenesætte et sådant show. Og det er virkeligheden. Vær forsigtig.«

I talen afviste Zelenskyj også al snak om, at der på et tidspunkt kan opstå en 'Folkerepublikken Kherson' – på samme måde som man har set det med de russisk-støttede separatistregioner 'Folkerepublikken Donetsk' og 'Folkerepublikken Luhansk':

»Jeg siger det lige ud: Ingen 'Folkerepublikken Kherson' kommer til at ske. Hvis nogen ønsker en ny annektering, vil det kun føre til nye, kraftfulde sanktionsangreb mod Rusland,« sagde præsidenten.

Du kan følge dækningen af krigen i Ukraine i vores liveblog, som opdateres døgnet rundt, lige HER.