I al stilhed skal Moskva angiveligt have indgået en aftale med Teheran.

En aftale, der indebærer fremstillingen af hundredvis af 'yderst destruktive' ubemandede våbensystemer, der 'de seneste uger har ændret karakteren af ​​Ukraine-krigen'.

Det skriver The Washington Post på baggrund af information fra tre embedsmænd, der hævder at have indsigt i ny efterretning, som er blevet forelagt både amerikanske og andre vestlige sikkerhedsagenturer.

I begyndelsen af november kom det frem, at russiske og iranske embedsmænd havde mødtes i den iranske hovedstad – og siden skal de ifølge efterretningen i stilhed have indgået en aftale om at begynde at fremstille hundredvis af ubemandede våbensystemer på russisk jord.

Herunder de iransk-fremstillede droner, som de russiske styrker den seneste tid beskyldes for at have sendt ind over ukrainske byer for at ramme og ødelægge landets kritiske infrastruktur.

Ifølge efterretningen skal Rusland og Iran nu være i gang med at overføre design og nøglekomponenter, som kan bane vejen for, at produktionen af våbensystemerne kan begynde inden for måneder.

»Aftalen vil, hvis den bliver fuldt ud realiseret, repræsentere en yderligere uddybning af en alliance mellem Rusland og Iran, der allerede har ydet afgørende støtte til Moskvas vaklende militærkampagne i Ukraine, siger embedsmændene,« skriver The Washington Post:

»Ved at erhverve sin egen forsyningslinje (af våbensystemerne, red.) kan Rusland dramatisk øge sit lager af relativt billige, men yderst destruktive våbensystemer, som over de seneste uger har ændret karakteren af ​​Ukraine-krigen.«

Siden den russiske krig i Ukraine brød ud i slutningen af februar, har Rusland ifølge efterretninger affyret mere end 400 iransk-fremstillede angrebsdroner – der også omtales som 'kamikaze-droner'.

Langt de fleste af dronerne er blevet affyret de seneste uger, efter de russiske styrker er blevet tvunget til at trække sig tilbage flere steder.

Siden har Moskva ifølge The Washington Post skiftet til en strategi med ubønhørlige luftangreb mod ukrainske byer ved at bruge en kombination af krydsermissiler og selvdetonerende droner spækket med sprængstoffer for at slå elektricitet og rindende vand ud for millioner af mennesker.

Til det amerikanske medie fortæller embedsmændene – der efter sigende har indvilget i at dele deres viden, mod at deres identitet og nationalitet ikke bliver offentliggjort – at aftalen giver fordele til både Rusland og Iran.

Moskva får udfyldt et kritisk behov for præcisionsstyret ammunition, som efterhånden skal være blevet en mangelvare efter ni måneders kamp, mens aftalen giver betydelige økonomiske og politiske fordele for Iran, lyder det.

Udadtil har Teheran under krigen forsøgt at fremstille sig som neutral, men fundene af iransk-fremstillede droner i flere ukrainske byer har sat spørgsmålstegn ved den påstand, skriver The Washington Post.

Ifølge embedsmændene håber Irans ledere muligvis, at de kan undgå sanktioner, hvis dronerne bliver fremstillet og fysisk samlet i Rusland i stedet.