Det norske politi i Stavanger mener, det har fundet det 20-årige par, som politiet sidste uge efterlyste i forbindelse med mordet på Sunniva Ødegård (13)

Torsdag i forrige uge efterlyste det norske politi et 20-årigt par, som ordensmagten ønskede at snakke med. Parret skulle eftersigende have gået tur i området, hvor Sunniva blev myrdet ved Kråkevegen på Varhaug mellem klokken 22 og 23 søndag aften.

Vi tror vi har kontroll på det. Det er likevel litt problematisk fordi de er ute og reiser Efterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl

Politiet mener, det er i kontakt med de rigtige personer, men har på nuværende tidspunkt kun talt med parret over telefonen, skriver VG.

Sunniva Ødegård skulle have forladt sin vens bopæl kl 22.15, og politiet efterlyser tips, der kan hjælpe med at kortlægge hendes færd i området efter dette tidspunkt.

Der er blevet lagt blomster på stien, hvor Sunniva Ødegård blev fundet natten til mandag. Foto: Carina Johansen Vis mere Der er blevet lagt blomster på stien, hvor Sunniva Ødegård blev fundet natten til mandag. Foto: Carina Johansen

Tror ikke der er andre involverede

Det, der vides om den sigtede 17-årige er, at han er norsk statsborger, bor i Verhaug, og at han lige har afsluttet et job, for at han kan begynde i skole.

Den 17-årige har erkendt, at han var på gerningsstedet samme aften, men nægter sig fortsat skyldig. Dog mener politiet ikke, at der er grund til at tro, at der er andre involverede men kan ikke udelukke noget før, der er faldet dom i sagen.

Den 17-årige står fast på sin første forklaring.

Politiet vil ikke gå i detaljer

VG har udspurgt politiet yderligere, men efterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl vil ikke komme nærmere ind på detaljerne i sagen. Han kan oplyse, at de er sikre på, at den tiltalte var på gerningsstedet den pågældende aften.

Den sigtede 17-åriges forsvarer ,Tor Inge Borgersen, har endnu ikke kommenteret sagen eller givet nogen oplysninger om sin klient.

Den 13-årig pige Sunniva Ødegård, der natten til mandag blevet fundet død på en gangsti nær sit hjem i byen Varhaug. Foto: Privatfoto Vis mere Den 13-årig pige Sunniva Ødegård, der natten til mandag blevet fundet død på en gangsti nær sit hjem i byen Varhaug. Foto: Privatfoto

Sunniva begraves fredag

Forældrenes bistandsadvokat Harald Øglænd oplyser, at forældrene nu fokuserer på at forberede begravelsen af deres datter, som skal bisættes på fredag. Han har ingen kommentarer til politiets oplysninger om hverken det 20-årige par eller andre potentiielle vidner.