En amerikansk kvinde og hendes to små børn, der alle onsdag blev meldt savnet, er blevet fundet døde i deres parkerede bil.

Endnu er politiet ikke klar over, om den 31-årige Natalie Chambers og hendes døtre, 2-årige Elise og Izabel på fire, har været udsat for en forbrydelse, skriver CBS Local.

Familiens sidste livstegn gav de onsdag morgen, inden de startede bilen i Forney, Texas, for at tage til en legeaftale i en park i Grapevine godt 70 kilometer væk. De dukkede dog aldrig op, og samme eftermiddag blev de meldt savnet og efterlyst af politiet.

Torsdag blev ligene af de tre personer fundet i deres bil på en parkeringsplads i Farmers Branch 50 kilometer og en omvej fra udgangspunktet.

Det er endnu for tidligt at fastslå dødsårsagen, da der ikke er tydelige tegn på en forbrydelse, lyder det fra politiet.

Natalie Chambers' søster, Jessica Purcell, oplyser i en skriftlig udtalelse:

'Natalie var hysterisk morsom og karismatisk... Hun elskede sine døtre ustyrligt og var en inspirerende mor. jeg plejede at fortælle hende, at jeg var glad for, hun blev mor først, så jeg kunne stjæle nogle forældre-tips fra hende,' skriver hun ifølge CBS Local.

'Izabel og Elise var glade og virkelig kloge og skarpe. Izabel fik sin mors rapkæftethed, og Elise fik hendes humor. De var smukke og perfekte. Vores hjerter er fuldstændigt knuste.'