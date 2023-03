Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vakte stor opmærksomhed, da et britisk par og deres baby i januar forsvandt.

Siden er parret, Constance Marten og Mark Gordon, dukket op. Det er babyen dog ikke, skriver The Guardian.

Politiet har onsdag klokken 20:00 fundet resterne af en baby, om det er parrets vides endnu ikke, skriver Sky News.

Parret blev anholdt i mandags efter at have været på flugt fra myndighederne i to måneder.

De var først mistænkt for groft at have forsømt deres barn. Men nu tror politiet i stedet, at de har slået barnet ihjel.

Politiet formoder, at parret har efterladt barnet eller dræbt det og efterladt liget, men parret selv nægter at kommentere på, hvor barnet befinder sig.

Derfor har politiet nu sat en større eftersøgning i gang i Sussex-området. Flere end 200 betjente fra rundt om i landet søger lige nu efter den forsvundne baby, skriver Sky News.

Politiet opfordrer lokalbefolkningen til at holde øjnene åbne og ikke holde sig tilbage med at informere politiet.

Parret, Constance Marten og Mark Gordon, er ikke helt ukendte for englænderne.

Marten kommer nemlig fra en velhavende aristokratisk familie med forbindelser til det engelske kongehus.

Martens kæreste, Mark Gordon, er en dømt voldtægtsforbryder.

»Det er en enorm lettelse at vide, at min elskede datter, Constance, er blevet fundet. At hendes baby endnu ikke er fundet lægger dog en dæmper på glæden,« siger Constance Martens far, filmproducenten Napier Marten.