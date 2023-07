Da teenagepigen med det mørke hår og de brune øjne dukkede op på politistationen og bad om at tale med en betjent, vakte det en smule opsigt.

Overraskelsen blev ikke mindre, da hun sagde, at hendes navn er Alicia Navarro.

Navnet siger dig muligvis ikke så meget.

Men i USA – og særligt i politikredse – er det et navn, man har været opmærksom på.

Tilbage i september 2019 forsvandt en dengang 14-årig pige, der lød det samme navn, nemlig pludseligt fra sit hjem i Glendale i delstaten Arizona.

Derfor var glæden mærkbar, da en talsmand for politiet, Jose Santiago, onsdag kunne indkalde til et pressemøde for at fortælle, at man havde en 'stor' nyhed.

For den 18-årige unge kvinde, der var mødt op på politistationen mere end 2.000 kilometer væk i en lille landsby nær den canadiske grænse, er identisk med den savnede pige.

»Hun er efter alt at dømme i sikker behold, hun er efter alt at dømme sund og rask, og hun er efter alt at dømme glad,« fortalte Jose Santiago på pressemødet.

Her ses den 18-årige Alicia Navarro. Foto: Glendale Police Department

Han forklarede, at det lokale politi sammen med de føderale myndigheder og Alicias familie med det samme begyndte at undersøge sagen, efter hun dukkede op på politistationen og identificerede sig selv.

Det er det arbejde, der har gjort, at man nu er sikre på, der er tale om den samme person.

Da hun talte med en betjent på stationen, bad hun ifølge Jose Santiago 'basalt set om hjælp til at blive fjernet fra listen over savnede unge'.

Det vides endnu ikke, hvad hun har lavet, eller hvor hun har været, siden hun forsvandt, og der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen.

Da hun forsvandt for knap fire år siden, tydede alt på, at hun gjorde det af egen vilje.

For en uge før hendes 15-års fødselsdag efterlod hun ifølge USA Today et håndskrevet brev i sit soveværelse til sin mor:

»Jeg er stukket af. Jeg kommer tilbage, det sværger jeg. Det er jeg ked af. Alicia,« stod der i det.

Men efterhånden gik dagene, ugerne, månederne, årene.

Uden nogen spor af hende.

Selvom det umiddelbart ser ud til, at hun selv stak af, vil man efterforske sagen grundigt, forklarer politiinspektør Scott Waite fra Glendale Police Department, skriver NBC News.

»Alle indikationer, hun har givet os indtil videre, er, at hun forsætligt forlod sit hjem. Men dynamikken omkring den beslutning er naturligvis noget, vi undersøger,« siger han.

Alicia er siden blev genforenet med sin mor, oplyser politiet, som også forklarer, at Alicia har givet udtryk for, at hun er ked af det, der er sket.

»Hun ønsker virkelig bare at komme videre med sit liv. Hun er meget ked af det, hun har udsat sin mor for. Og hun forstår, at hun har forårsaget en masse smerte for sin mor, og det var ikke med vilje fra hendes side, og hun håber, at de kan få et forhold,« fortalte Jose Santiago ifølge USA Today på pressemødet.

Derudover beder familien nu om respekt for deres privatliv, lyder det.

Efterforskningen af sagen pågår endnu.