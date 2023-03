Lyt til artiklen

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, der blandt andet ledte efterforskningen mod massemorderen Anders Behring Breivik, er død.

Han døde efter længere tids sygdom og blev blot 58 år.

Det skriver TV2 Norge.

»Nyheden om dødsfaldet modtages mod stor sorg i Oslo-politikredsen,« siger Trude Maren Buanes, chef for politiadvokaterne i Oslo:

Pål-Fredrik Hjort Kraby informerer pressen om terorrangrebene i Norge, der skete 22. juli 2011. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Pål-Fredrik Hjort Kraby informerer pressen om terorrangrebene i Norge, der skete 22. juli 2011. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Pål-Frederik var en særdeles dygtig og engageret politiadvokat, som har haft ansvaret for store, svært omfattende og krævende sager,« tilføjer hun.

Pål-Fredrik Hjort Kraby var kendt som en højt profilerede politiadvokat, der stod i spidsen for en række kendte efterforskninger.

Han var blandt andet ansvarlig for efterforskningen af terrorangrebene i Oslo og på Utåya 22. juli 2011, hvor 77 blev dræbt.

Her blev massemorderen Anders Behring Breivik dømt for at stå bag, og han blev idømt en forvaringsdom.

I 2019 stod Pål-Fredrik Hjort Kraby igen i spidsen for en omfattende efterforskning mod Philip Manshaus, der blev idømt 21 års fængsel med en minimumsperiode på 14 års fængsel.

Han skød og dræbte sin 17-årige stedsøster for efterfølgende at stå bag terrorangrebet i Al-Noor-moskeen i Bærum, der ligger uden for Oslo.

Udover at rose Pål-Fredrik Hjort Kraby for sine professionelle kvaliteter, bliver han også beskrevet som en værdsat kollega, som var optaget af folkene omkring sig.

»Vores tanker går til hans nærmeste,« siger Trude Maren Buanes.

Pål-Fredrik Hjort Kraby efterlader sig en kone og en voksen søn.