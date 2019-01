Politiet for økonomisk kriminalitet har afsluttet en undersøgelse af kulturprofils mulige svindel.

En undersøgelse om økonomisk kriminalitet med mulig tilknytning til Det Svenske Akademi, der står for at uddele Nobelprisen i litteratur, er blevet lukket.

Det oplyser chefanklager Jan Tibbling i Ekobrottsmyndigheten, der er den svenske udgave af bagmandspolitiet.

Undersøgelsen åbnede i april sidste år, og omdrejningspunktet er teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der også er kendt som "Kulturprofilen".

- Min vurdering er, at selv om vi havde fortsat efterforskningen, og det førte til domme, ville det ikke have ført til yderligere sanktioner (for Arnault, red.), siger Jan Tibbling.

Arnault er gift med digteren Katarina Frostenson, der var medlem af Det Svenske Akademi, da sagen kom frem.

Kulturprofilen driver selv en kulturinstitution, som tidligere har fået økonomisk støtte af Det Svenske Akademi.

Undersøgelsen, der nu er blevet lukket, drejer sig om fusk med regnskaber i den institution, som Arnault har sammen med sin hustru, skriver Expressen.

Det var Det Svenske Akademi, der selv tippede myndighederne, som indledte en undersøgelse.

Undersøgelsen fokuserede særligt på økonomisk aktivitet mellem 2013 til 2017, skriver Aftonbladet.

Teaterinstruktøren blev i starten af december idømt to og et halvt års fængsel for to voldtægter. Selv nægter han sig skyldig.

Sagen blev behandlet af Svea hovrätt, som er en appeldomstol i Stockholm.

Det er en skærpelse af den dom, han tidligere fik i tingsretten. Her blev den 72-årige fotograf og teaterinstruktør kendt skyldig i én voldtægt og fik to års fængsel.

Chefanklageren tilføjer, at myndigheden, der efterforsker skattesvindel og lignende kriminalitet, ikke har taget Arnaults mulige skyld i betragtning.

Jean-Claude Arnault har fået en dom i en anden sag, hvilket myndighederne har taget med i overvejelserne grundet regler om at begrænse sager.

