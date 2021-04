Efter at have undersøgt Rudy Giuliani i en længere periode har efterforskere nu ransaget hans lejlighed.

Føderale efterforskere har onsdag ransaget den tidligere Trump-advokat Rudy Giulianis lejlighed.

Dermed intensiveres efterforskningen af Giuliani og hans forbindelser til Ukraine.

En advokat for Giuliani har bekræftet, at den 76-årige tidligere borgmester for New York City har fået sin lejlighed og sit kontor på Manhattan ransaget. Flere mobiltelefoner er blevet beslaglagt.

Ransagningskendelsen indeholder blandt andet en beskyldning om, at Giuliani ikke har registreret sig korrekt som udenlandsk agent og dermed har brudt lobbylovgivning.

Op til præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump tabte til Joe Biden, stod Giuliani i spidsen for et forsøg på at grave smuds op om Biden og sønnen Hunter i Ukraine.

Bob Costello, som er advokat for Giuliani, forsvarer sin klient og kalder efterforskningen politisk motiveret.

/ritzau/Reuters