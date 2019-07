Den angivenligt deprimerede pilot på flyet MH370 fra Malaysian Airlines, der forsvandt for over fem år siden med 239 ombord, havde kontrol over flyet helt frem til styrtet.

Samtidig foretaog han nogle usædvanlige manøvrer med flyet, konkluderer et hold franske efterforskere.

De har haft adgang til en betydelig mængde data fra Boeing 777-flyet, der styrtede kort efter afgang fra Kuala Lumpur den 8. marts 2014.

Dataene underbygger formodningerne om, at flyets kaptajn, 53-årige Zaharie Ahmad Shah, der ifølge flere kilder led af en depression, bevidst styrtede flyet i Det Indiske Ocean, skriver det australske netmedie News.com.au.

»Visse usædvanlige manøvrer udført af 777'eren kan kun være udført manuelt. Nogen havde kontrollen med flyet,« siger en kilde tæt på efterforskningsholdet, der samtidig afviser en anden teori:

»Der er intet, der tyder på, at en anden er trængt ind i cockpittet.«

I juli 2018 offentliggjorde andre efterforskere en 495 sider lang rapport, som konkluderede, at nogen bevidst havde manipuleret med flyets kontrolsystem - men uden at pege på hvem, det kunne være.

Forleden kom så en ny teori om, at en blind passagerer kaprede flyet og bevidst styrtede det i havet. Der har også været teorier fremme om en regulær nedskynding, at flyet er blevet fløjet til en hemmelig lokation grundet følsomt materiale ombord og at det er blevet kapret og fløjet til Nordkorea.