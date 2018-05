Et passagerfly blev i 2014 skudt ned i Ukraine. Efterforskere konkluderer, at missil kom fra russisk brigade.

Et missil fra en russisk militærbrigade blev anvendt til at skyde passagerflyet MH17 ned i Ukraine for fire år siden, konkluderer et internationalt hold af efterforskere.

Øverst: Se animationen: Sådan blev MH17 ramt af missilet og skudt ned

Efterforskerne er kommet til "den konklusion, at Buk-Telar, som nedskød MH17, kom fra den 53. antiluftskytsbrigade i Kursk i Rusland", siger hollænderen Wilbert Paulissen fra efterforskningsholdet.

Passagerflyet fra Malaysia Airlines blev skudt ned i 2014 over det østlige Ukraine.

- Den 53. brigade er del af Ruslands væbnede styrker, siger Paulissen på en pressekonference i Holland.

/ritzau/AFP