Den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter, Julia, blev forgiftet med Novichok i marts.

Britiske efterforskere mener at have identificeret en række personer, der mistænkes for at stå bag et angreb med nervegiften Novichok mod den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere russiske spion og datteren Julia blev forgiftet i den britiske by Salisbury tilbage i marts. De er begge siden kommet sig efter forgiftningen.

