En mærkværdig bagage på det nedstyrtede fly i Karachi i Pakistan har fået en gruppe efterforskere til at stille spørgsmålstegn.

Blandt flyresterne i millionbyen har efterforskerne fundet pengesedler - i forskellige valutaer - til en værdi af lidt over 2,5 millioner kroner.

Det skriver mediet Aerotime.

Pengene blev fundet som en del af flyets bagage.

Ifølge nyhedsbureauet Press Trust of India foregår der lige nu en efterforskning, der skal give svar på, hvad et så stort pengebeløb lavede på flyet, og ikke mindst hvordan det var muligt at få det forbi sikkerhedskontrollen og ombord på flyet.

Flyet styrtede ned 22. maj og kostede 97 mennesker livet. To personer overlevede flystyrtet.

Det er planen, at flyets sorte bokse skal undersøges 2. juni, skriver Reuters. Undersøgelserne skal foregå i Frankrig, da flyet er fransk designet.

Flyet fra Pakistan International Airlines (PIA) af typen Airbus 320 styrtede ned i beboelsesejendomme, efter at begge dets motorer var sat ud, da det nærmede sig Karachis lufthavn. Passagerer ombord var på vej fra Lahore i det nordøstlige Pakistan til Karachi mod syd.