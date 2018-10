Et fly med 189 personer om bord styrtede fra en skyfri himmel. Flyproducent Boeing hjælper nu med opklaringen.

Jakarta. Myndighederne i Indonesien har fundet ligdele fra de personer, der var om bord på et fly fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et fly af modellen Boeing 737 MAX 8 fra selskabet styrtede mandag morgen lokal tid i havet, kort efter at det var lettet fra Indonesiens hovedstad, Jakarta.

Om bord var 178 voksne passagerer, et barn, to spædbørn, to piloter og fem medlemmer af kabinepersonalet.

Siden har myndighederne i Indonesien efterforsket styrtet. Indonesiens katastrofeministerium lagde tidligere billeder ud, som viser smadrede smartphones, bøger, tasker og dele af flyet.

Myndighederne siger, at de frygter, at alle 189 personer er omkommet i flystyrtet.

Af en erklæring på Boeings hjemmeside fremgår det, at Boeing bidrager til efterforskningen med teknisk assistance efter forespørgsel fra de statslige myndigheder.

Også amerikanske myndigheder hjælper til.

Ifølge nyhedsbureauet AP havde piloten bedt om tilladelse til at vende om, kort efter at flyet var lettet.

Det vides endnu ikke, om det var tekniske problemer, der fik flyet til at styrte.

Flyet, der var splinternyt og først sat i rutefart i august, faldt ifølge Reuters ned fra en skyfri himmel.

/ritzau/