12 drab. 45 voldtægter. Mindst 120 indbrud. Dét er, hvad den berygtede og frygtede seriemorder Joseph DeAngelo menes at stå bag. Hvorfor? Fordi han hadede sin ekskæreste.

Dét er i hvert fald dén teori, som efterforsker Paul Holes er overbevist om.

»Jeg hader dig Bonnie!« skal DeAngelo - som også kaldes Golden State morderen - nemlig have råbt under en voldtægt af et af sine ofre. Som ikke hed Bonnie.

»Når han siger ‘Jeg hader dig Bonnie’, mens han angriber en anden kvinde, så er han dét, man kalder en ‘gengældelses-voldtægtsmand’. I stedet for at rette aggressionen mod dét, som gør ham vred, angriber han andre, som han lader sin aggression gå ud over,« siger Paul Holes til mediet Ventura County Star og fortsætter:

»Vi har længe haft en tro på, at der var en Bonnie, som var vigtig i gerningsmandens liv. Vi har tænkt, at det kunne være en mor, en kone, en kæreste eller én, som han i sin barndom var forelsket i,« forklarer efterforskeren om jagten på seriemorderen, der skabte frygt og rædsel i det meste af Californien i årene 1976 til 1986.

Men først i sidste uge - mere end 30 år efter, at den nu 72-årige gerningsmand slap grebet om sine ofre - havde politiet tilstrækkelig med bevisbyrde til at kunne anholde den tidligere politimand Joseph DeAngelo.

I første omgang er det dog kun lykkedes at sigte ham for otte drab. Herunder dobbeltmordet på ægteparret Katie og Brian Maggiore i 1978, det første kendte drab begået i området. Men politiet er overbevist om, at han mindst fire yderligere mord på samvittigheden. Udover voldtægter og indbrud.

Men flere kan komme til.

Ifølge New York Daily News kan yderligere to ofre sandsynligvis føjes til listen. Nemlig den kun 24-årige Rhonda Wicht og hendes søn Donald på blot fire år, som begge blev fundet kvalt i moderens lejlighed i 1978.

Dengang blev hendes ekskæreste dømt for dobbeltmordet. Og i de 40 år, han sad bag tremmer, insisterede han på, at han var uskyldig.

Sådan så den plakat ud, som FBI udsendte i 2016 i håbet om, at finde og fange den berygtede seriemorder. Foto: HANDOUT/AFP Sådan så den plakat ud, som FBI udsendte i 2016 i håbet om, at finde og fange den berygtede seriemorder. Foto: HANDOUT/AFP

Måske havde han ret.

Anholdelsen af Joseph DeAngelo har i hvert fald fået det lokale politi til at undersøge, om der også i denne sag kan være et dna-match, som knytter den 72-årige seriemorder til dobbeltmordet.

Det var nemlig en ny dna-teknologi, der i sidste uge gjorde det muligt at pågribe DeAngelo.

»Han var slet ikke en mistænkt indtil for en uge siden. Det var en ledetråd, de fik, og ved at tjekke familien eller efterkommere, var de i stand til at få ham på radaren,« som en anden af sagens tidligere efterforskere, Ray Biondi, ved den lejlighed sagde til New York Times om den frygtede seriemorder. Som tilsyneladende har været styret af sit indestængte had til en ekskæreste.

»Præcis, hvad der har ført til det, ved vi ikke. Men Bonnie kan have droppet ham mod hans vilje, selv om han stadig havde følelser for hende. Det er, hvad jeg forestiller mig,« siger efterforsker Paul Holes til Ventura County Star.

Ifølge politiets undersøgelser var Joseph DeAngelo i sin studietid kæreste med en Bonnie, og hende har de foreløbig forgæves forsøgt at komme i kontakt med.