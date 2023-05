Det var ikke blevet meldt ud på forhånd, at han ville dukke op.

Men han listede sig ind ad en sidedør – og pludselig stod han dér. På scenen foran alle og indledte sin tale med en joke.

En joke, der også rummede en dødelig alvor:

»Hej alle sammen. Det er godt at være tilbage – i modsætning til ikke at være tilbage, hvilket også var en mulighed. Jeg er ret glad for, at terningerne faldt ud til denne side.«

Her ses Salman Rushdie, før prisuddelingen fandt sted torsdag aften. Foto: Sarah Yenesel/EPA/Ritzau Scanpix

Ordene kom torsdag aften fra den 75-årige anerkendte forfatter Salman Rushdie, som sidste år i august blev hårdt såret af flere alvorlige knivstik, da en mand overfaldt ham i forbindelse med en forelæsning i den amerikanske delstat New York. Det skriver The New York Times.

Forfatteren blev efter angrebet fløjet til hospitalet, hvor han blev lagt i respirator.

Efterfølgende stod det klart, at han havde mistet synet på sit ene øje, mens hans ene hånd har taget varig skade.

Siden har han mest givet lyd fra sig via sin Twitter-profil og i enkelte interview, men torsdag aften stod han frem til et offentligt arrangement.

Det skete under den årlige gallabegivenhed for nonprofitorganisation PEN America, der blandt andet arbejder for at forsvare ytringsfriheden.

En organisation, som Salman Rushdie tidligere selv har været formand for.

Undervejs i showet dukkede han derfor op til stor overraskelse, da det ikke var blevet meldt ud på forhånd.

»Jeg tænkte bare, at hvis der er en rigtig ting at vælge som genindtræden (til samfundet, red.), så er det dette,« sagde han ifølge The New York Times i et interview.

»At være en del af bøgernes verden, kampen mod censur og for menneskerettigheder.«

Under sin tale roste Rushdie ifølge CNN blandt andet den litterære gruppe for dens seneste indsats for at blokere for politikere og lokale embedsmænd, der forsøger at forbyde litteratur om race og kønsidentitet – som det ses i Florida, hvor skoledistrikterne har fjernet visse bøger om race og LGBTQ-emner fra skolebibliotekerne.

»Angrebet på bøger, angrebet på undervisningen, angrebet på biblioteker, i – hvordan kan jeg sige det – Florida, har aldrig været farligere, aldrig været vigtigere at bekæmpe,« sagde han.

Da han trådte ind på scenen, var det ifølge The New York Times til stående klapsalver og hujen.

Men efter at have taget imod ytringsfrihedsprisen Freedom of Expression Courage forklarede han, at han gjorde det på vegne af dem, der kom ham til undsætning og reddede hans liv, efter han sidste år var blevet stukket med kniv.

»Det rigtige mod blev ikke udvist af mig,« sagde han og henviste til de folk, der stormede på scenen i kølvandet på angrebet.

Både for at hjælpe ham og for at stoppe gerningsmanden.

De var ifølge Rushdie 'heltene':

»Jeg kender ikke deres navne, jeg så aldrig deres ansigter, men den store gruppe af mennesker skylder jeg mit liv,« sagde han ifølge CNN.

Salman Rushdie er især kendt for at have udgivet bogen 'De Sataniske Vers', som betød, at han efterfølgende måtte leve i skjul.

I årevis har Rushdie haft en fatwa hængende over hovedet efter udgivelsen af bogen, som mange muslimer fandt stødende og blasfemisk.

Den formodede gerningsmand, der blev anholdt efter angrebet på forfatteren, har nægtet sig skyldig i sigtelsen om forsøg på drab.