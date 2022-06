Lyt til artiklen

Et voldsomt jordskælv i Afghanistan har rystet det talibanske styre.

Katastrofen rammer, mens landet kæmper med en alvorlig økonomisk krise efter Talibans magtovertagelse sidste år.

Jordskælvet er målt til en styrke på 5,9 og er landets mest dødelige jordskælv i mere end 20 år. Over 1000 mennesker har mistet livet, og der er mindst 1500, som er kommet til skade.

Det får nu Taliban til at sende en bøn til det internationale samfund. Det skriver The Guardian.

Jordskælvet ramte i et område, der har fået meget regn, hvilket resulterede i sten- og mudderskred. Foto: STRINGER Vis mere Jordskælvet ramte i et område, der har fået meget regn, hvilket resulterede i sten- og mudderskred. Foto: STRINGER

»Regeringen er desværre under sanktioner, så den er økonomisk ude af stand til at hjælpe folket i det omfang, det er nødvendigt,« siger Abdul Qahar Balkhi, der er embedsmand i Taliban.

Da Taliban overtog magten i Afghanistan valgte mange lande at reducere deres bistandsprogrammer. Det var særlig kritisk for Afghanistan, hvor cirka 80 procent af statsbudgettet kommer fra udenlandsk bistand.

Det presser det krigshærgede lands islamiske regering, der nu beder om mere bistand.

»Bistanden skal skaleres op i meget stort omfang, fordi dette er et ødelæggende jordskælv, som ikke er set lignende i flere årtier,« siger Abdul Qahar Balkhi.

Torsdag har flere forsøgt at grave med deres bare hænder i mudder og murbrokker for at lede efter overlevende. Foto: ALI KHARA Vis mere Torsdag har flere forsøgt at grave med deres bare hænder i mudder og murbrokker for at lede efter overlevende. Foto: ALI KHARA

Jordskælv fandt sted cirka 44 kilometer fra den pakistanske grænse.

De voldsomme rystelser kunne mærkes i et område, der strækker sig over 500 kilometer gennem Afghanistan, Pakistan og Indien.

Hundredvis af huse er ødelagt, og landets hospitalerne mangler medicin, oplyser talsmænd for Talibans regering.

Nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser oplyser i et tweet, at man er i kontakt med Talibanregeringen for at hjælpe til i de berørte områder.

Det britiske Røde Kors understreger »katastrofen ikke kunne være kommet på et værre tidspunkt for afghanerne«, og at man har sendt medicin, mad, vand og midlertidige boligfaciliteter til de berørte områder.