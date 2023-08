Medicinalgiganten Pfizer fik i sidste måned smadret én af sine vigtigste fabrikker i en voldsom tornado – og nu begynder konsekvenserne at følge.

Således har Pfizer oprettet en såkaldt nødordreliste for flere lægemidler.

Det skriver CNBC News.

Listen tæller 12 produkter, som Pfizer altså kun vil producere gennem nødordre, der i sidste ende skal forhindrer mangel på kritisk hospitalsmedicin.

Tornadoen, der ramte 22. juli i Rocky Mount i delstaten North Dakota, gik hårdt ud over en Pfizer-fabrik, hvor særligt tagkonstruktionen fik stor skade.

Pfizer har meldt ud, at alle fabrikkens 3.200 medarbejdere er i god behold. Men produktionen bliver begrænset i en periode, hvorfor man altså ikke kan fortsætte i samme tempo som før.

Og derfor vil nogle produkter kun blive fremstillet, hvis hospitaler laver en nødordre.

Listen tæller blandt andet injektioner mod nyresvigt, hjertesvigt samt behandling af chok og lavt blodtryk forårsaget af hjerteanfald eller infektioner.

Ifølge CNBC står USA allerede over for en 'hidtil uset mangel' på medicin. Om Pfizers udfordringer på fabrikken vil påvirke situationen yderligere, oplyses ikke.

Hvor mange af Pfizers millioner af kunder som vil blive berørt, står heller ikke klart.

Pfizer opfordrer dog hospitaler til at tjekke tilgængeligheden af de 12 lægemidler hos grossister eller distributører, før de angiver en nødordre.

»Vi mener, det er den mest ansvarlige tilgang til at muliggøre retfærdig fordeling af den resterende beholdning samt for at understøtte kontinuitet i patientbehandlingen, mens vi arbejder på at genstarte produktionen,« oplyser Pfizer i en kommentar.