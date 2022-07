Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De voldsomme billeder, hvor amerikansk ridende politi tog hårdt fat i migranter, skabte ramaskrig i USA.

Det amerikanske grænsepoliti kom i et regulært stormvejr, da billederne kom frem.

Billederne viste, hvordan grænsepolitiet på hest jagtede migranterne rundt nær Del Rio i Texas i september sidste år.

Og nu er hændelsen blevet undersøgt, og det har resulteret i en rapport på 511 sider, der kalder hændelsen for 'unødvendig magt.' Det skriver CBS News.

Foto: Paul Ratje Vis mere Foto: Paul Ratje

Da historien rullede verden over, var der rigtig mange markante skikkelser, der tog afstand fra episoden.

»Jeg kan ikke forestille mig, under hvilke omstændigheder dette ville være acceptabelt. Jeg kender ikke alle detaljerne, men ingen, der ser disse billeder, vil vide, at den slags er i orden,« sagde Det Hvide Hus' pressechef, Jen Psaki, på et pressemøde.

Joe Biden udtalte, at de pågældende grænsevagter ville »komme til at betale«.

Det demokratiske kongresmedlem Maxine Waters sagde, at det var »værre, end hvad vi var vidner til under slaveriet«.

Og nu viser en ny rapport, at grænsepolitiet brugte 'unødvendig magt' og 'overtrådte agenturets politik.'

Foto: Paul Ratje Vis mere Foto: Paul Ratje

Som et resultat af undersøgelsen er fire grænsebetjente blevet underrettet om, at de står over for disciplinære foranstaltninger.

På flere af billederne ligner det, at en grænsebetjent svinger et reb, som han bruger som pisk mod migranterne.

Men rapporten slår fast, at der ikke var beviser for, at betjenten slog migranterne med et reb.

Dog slår undersøgelsen fast, at den betjent, der råbte nedladende ting efter migranterne, handlede på en uprofessionel måde.

Den samme agent handlede også usikkert ved at jagte en migrant med sin hest, som næsten ramte et barn, står der i rapporten.

En grænsevagt på hesteryg forsøger at forhindre to haitianske migranter i at flygte nær byen Del Rio i Texas. (Arkivfoto) Paul Ratje/Ritzau Scanpix Vis mere En grænsevagt på hesteryg forsøger at forhindre to haitianske migranter i at flygte nær byen Del Rio i Texas. (Arkivfoto) Paul Ratje/Ritzau Scanpix

Billedet blev taget ved byen Del Rio i Texas, hvor op mod 14.000 haitianske migranter havde samlet sig under en motorvejsbro i håbet om at få permanent adgang til USA.

I løbet af august sidste år rapporterede amerikanske myndigheder, at mere end 200.000 havde forsøgt at krydse grænsen mellem Mexico og USA.

Antallet af migranter fra Mexico var sidste sommer det højeste i mere end 20 år.