Fredag morgen rystede en voldsom eksplosion den belgiske by Turnhout i sine grundvolde.

Store dele af en hel boligblok blev blæst i stykker, mens tre personer umiddelbart mistede livet. En kvinde blev reddet ud i live, mens nok en person ikke var til at finde.

Men efter et langt arbejde henover nytårsdøgnet har man fundet en fjerde omkommet person under murbrokkerne.

Det skriver den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Her har historien været så markant, at man har kørt en liveeblog på eksplosionen i byen med lige over 40.000 indbyggere i det nordlige Belgien.

Billederne fra boligblokken er da også voldsomme.

En hel side af flere lejligheder er blevet blæst ud af eksplosionen, der skal være forårsaget af en gaslækage.

Sådan ser siden af bygningen ud efter eksplosionen. Foto: JOHANNA GERON

I de umiddelbare timer efter var beredskab og brandvæsen på stedet og kunne konstatere, at mindst tre personer var omkommet.

Efter længere tids arbejde fredag kunne man redde en kvinde ud af resterne af bygningen i live.

Men man manglede fortsat en femte person. Og det er den person, der natten til lørdag blev fundet omkommet omkring klokken to, lyder meldingen.

Eksplosionen har rystet Turnhout. Og borgmesteren Paul Van Miert har da også været ude og opfordre de lokale til at holde igen med nytårsfejringer og fyrværkeriafskydninger for at give det arbejdende beredskab på stedet bedst mulige vilkår.

Efter fundet af den sidste omkomne er man så småt ved at være færdig med arbejdet på stedet, da man har undersøgt resterne af bygningen og fået sikret de resterende dele af boligblokken fra yderligere kollaps.

Rescue forces inspect the rubble of a building after an explosion in Turnhout, Belgium, December 31, 2021. REUTERS/Johanna Geron Foto: JOHANNA GERON

Borgmester Van Miert var selv meget rystet over den dramatiske eksplosion. Men havde dog en enkelt god nyhed, da han mødte pressen fredag.

Den omhandlede kvinden, der blev fundet i live:

»Efter omstændighederne så har hun det fint,« kunne han berette.